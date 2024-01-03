謹慎看待降息展望　那斯達克大跌245點、道瓊微漲25點

▲美股今天開年交易大多收低。（圖／路透）
文／中央社紐約2日綜合外電報導
由於投資人謹慎看待美國聯邦準備理事會（Fed）降息展望，美股今天開年交易大多收低。台積電ADR跌2.37%、收101.53元。
道瓊工業指數微漲25.50點或0.07%，收37715.04點。
標準普爾指數下滑27.00點或0.57%，收4742.83點。
那斯達克指數大跌245.41點或1.63%，收14765.94點。
費城半導體指數重挫152.438點或3.65%，收4023.036點。
▲美股今天開年交易大多收低。（圖／路透）
文／中央社紐約2日綜合外電報導
由於投資人謹慎看待美國聯邦準備理事會（Fed）降息展望，美股今天開年交易大多收低。台積電ADR跌2.37%、收101.53元。
道瓊工業指數微漲25.50點或0.07%，收37715.04點。
標準普爾指數下滑27.00點或0.57%，收4742.83點。
那斯達克指數大跌245.41點或1.63%，收14765.94點。
費城半導體指數重挫152.438點或3.65%，收4023.036點。
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