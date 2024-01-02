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社會 社會焦點 保障人權

獨／張誌家曾擊出全壘打卻挨罵！啟蒙教練：畢業送他「7個字」

記者游瓊華、許權毅、白珈陽／台中報導

前職棒明星投手張誌家驚傳疑因心肌梗塞在大陸猝逝，各界惋惜不已。張誌家啟蒙教練張振楠2日上午獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，張曾在一場比賽中擊出全壘打卻被他罵到臭頭，原因是張「違抗軍令」不聽指令盜壘，擅自決定攻擊。這件事令張振楠印象深刻，為了教育張，在畢業時送了「聰明反被聰明誤」7字給張誌家。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲張振楠說，張誌家曾在一場比賽中擊出全壘打反而被他罵。（圖／記者許權毅攝）

張振楠表示，張誌家在力行國小四年級時，就展現滿滿天賦，運動神經超乎一般人，無論投、打都非常厲害，控球精準、牽制也相當到位，因此成為跳級生，其他選手都是五年級，只有張1人是四年級。

張振楠說，有一件事情讓他印象深刻，張誌家在一場比賽裡，他要求張聽從暗號不准攻擊，要在一、三壘有人時，等一壘盜壘再攻擊，但張不聽暗號，反而硬是要攻擊，結果雖然打出了全壘打，但他認為張此舉是「不聽軍令」，讓他非常生氣，訓斥了張一番。

張振楠指出，張誌家小時候很聰明、很好教，但也很皮，也因此他對張訓練嚴格，還在張畢業時送給張「聰明反被聰明誤」的警語，盼張以此為戒，他感覺，當時張誌家非常怕他。

但令張振楠感動的是，張誌家在2001年第34屆世界盃棒球賽演出抗韓、抗日的好表現，在國際上嶄露頭角後，回台第一件事情就是找師母（即張振楠妻子）合照留念，可看出張懂得感恩，是個好孩子。

▲▼ 。（圖／張振楠提供）

▲▼張振楠表示，張誌家在國際嶄露頭角之後，回台第一件事情是找他與師母合照。（圖／張振楠提供）

▲▼ 。（圖／張振楠提供）

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