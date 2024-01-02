　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳必先2024鋼琴獨奏會─舒曼魂

▲ 舒曼魂－陳必先2024鋼琴獨奏會 。（圖／鵬博提供）

▲ 舒曼魂－陳必先2024鋼琴獨奏會 。（圖／鵬博提供）

記者蘇位榮／台北報導

去年掀起貼文熱潮，今年再度訪台。鼎足樂壇、被台灣莘莘學子視為典範的台灣鋼琴家，陳必先，將於1月2日、1月5日，及1月7日，分別於台北、高雄及台中三地的國家級場館，帶來莫札特、舒曼，荀白克，古典橫跨至現代的經典名作。

儘管以台灣首位「音樂資賦優異」兒童身分出國深造，且獲得ARD國際大賽、鹿特丹國際荀貝格大賽、華盛頓國際巴赫大賽三項首獎，陳必先謙虛地表示：「天賦仍需要持之以恆的努力。」除了努力，心態也很重要。她表示，藝術是一個力求理解溝通的過程，不論是否為自己喜愛的領域，都該試著去了解，格局才會被打開，明白世界萬物的多元與廣闊。面對自身的不足，懂得反省、看到別人的侷限，懂得寬容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「聽莫札特，我們一定也有聽不懂的樂段，但為何對荀貝格就這麼陌生呢？因為不習慣。但不習慣不代表不需要接觸，跟飲食一樣，只品嘗自己喜愛的，不願嘗試新的食材，是很可惜的一件事，因為味覺喜好會隨時間而改變，現在不喜歡，不代表以後不喜歡。當我們把音樂框架在某種『聽覺習慣』裡進行比較，眼光就容易聚焦在自身。」

對於自己流離輾轉的際遇，陳必先認為談不上艱苦，因為能持續在站在舞台、悉心教學，並與眾多一流的樂團（包括倫敦交響、BBC英國廣播交響、蘇黎音樂廳管樂團、日本NHK交響等），及當代作曲家合作（如布列茲、史托克豪森等），已是莫大的幸運。對她而言，抱怨不如付出，她說：「貝多芬教會我發牢騷沒有用，人生不如意在所難免，遇到就去克服。而音樂教會我付出愛不求回報，彈琴讓我聽見作曲家生命的遭遇，彈得越多、聽得越多，感受得就越多，對人生就越灑脫，不計較得失。我現在只想著自己還能完成甚麼？對於演奏，只要聽眾喜歡我的音樂，我就很開心了。」

1983年起陳必先應邀擔任科隆音樂學院鋼琴教授，2004年起於弗萊堡音樂大學任教，並且定居德國。ARTE於2014年在奇美博物館的協助下製作紀錄片《稻田裡的音符》，肯定陳必先在台灣樂壇所扮演之先鋒角色。

1/2 (二) 19:30 台北 國家音樂廳
1/5 (五) 19:30 高雄 衛武營國家藝術文化中心音樂廳
1/7 (日) 14:30 台中 國家歌劇院中劇院
莫札特：以《女人至上》為主題的八段變奏曲，K. 613
W. A. Mozart: 8 Variations on "Ein Weib ist das herrlichste Ding" in F Major, K. 613
舒曼：大衛同盟舞曲，作品6
R. Schumann: Davidsbündlertänze, Op. 6
－中場休息－
荀白克：為鋼琴所寫的組曲，作品25
A. Schoenberg: Suite for Piano, Op. 25
舒曼：克萊斯勒魂，作品16
R. Schumann: Kreisleriana, Op. 16

ET快訊
快訊／24歲海陸士官墜崖！　頭部重創死亡
40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警：新冠將現「雙高峰」
台中「偉士牌外送員」遭左轉車撞飛　搶救7天不治
快訊／0056、0050配息出爐　1／17除息
睡夢中被噩耗驚醒！張誌家愛徒悲嘆：約好回來一起打高爾夫
1次2人！　走斑馬線遭撞噴
趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂
爆走比丘尼又來了！搭高鐵開罵　女當場痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台師大生發起環島徒步募款　「走1K捐100元」助清寒學子

40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警：新冠將現「雙高峰」

2024「第1波LINE貼圖」來了！開工日載可愛3組都免費

女同事連假出國玩！他不解「玩3天浪費機票錢」　過來人反推爆

一張圖曝台灣人露營！「把家搬到營地」拚裝備炫耀　網留言炸鍋

陳必先2024鋼琴獨奏會─舒曼魂

快訊／明起桃園機場「定點定時」發放新冠快篩！備戰春節返鄉出國潮

2024一定發TOP4生肖！「虎」正偏財都旺、「雞」中獎率高

日本強震「93名團客今天返台」　觀光署：還有513人明天後回國

未婚妻留學時「爽玩多人運動」　他見極樂片崩潰：快吐了

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

台師大生發起環島徒步募款　「走1K捐100元」助清寒學子

40多歲女染疫「發病3天亡」　羅一鈞示警：新冠將現「雙高峰」

2024「第1波LINE貼圖」來了！開工日載可愛3組都免費

女同事連假出國玩！他不解「玩3天浪費機票錢」　過來人反推爆

一張圖曝台灣人露營！「把家搬到營地」拚裝備炫耀　網留言炸鍋

陳必先2024鋼琴獨奏會─舒曼魂

快訊／明起桃園機場「定點定時」發放新冠快篩！備戰春節返鄉出國潮

2024一定發TOP4生肖！「虎」正偏財都旺、「雞」中獎率高

日本強震「93名團客今天返台」　觀光署：還有513人明天後回國

未婚妻留學時「爽玩多人運動」　他見極樂片崩潰：快吐了

遭柯文哲嗆「國民黨是中共支持的人」　侯友宜：己所不欲勿施於人

網購1200多元買新洋裝　正妹穿去看比賽「連續和20女撞衫」糗爆

WTT年終賽3日開打　林昀儒首輪強碰中國梁靖崑

台師大生發起環島徒步募款　「走1K捐100元」助清寒學子

陳維齡遭控偽造文書不起訴！　藝起發光發聲：造成難以彌補的傷害

南韓維安大漏洞？李在明遇襲「50多名警力包圍」　突襲得逞原因曝

轟侯藉巧門獵地　賴競總拆解地籍圖：擁有這塊「裏地」將無往不利

海陸士官疲勞騎車自撞！衝出花蓮台9丁線護欄　墜50m懸崖身亡

2023六都移轉棟數縮3%　台南正成長、桃園跌最多

電信新年促銷登場　iPhone 15指定資費加碼折2000元　

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

生活熱門新聞

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

年輕人領錢了！爽拿500元

跨年後好多人生病！幾乎都發燒　醫：疫情升溫

醫：恐現史上最少龍子誕生年

今晨8.4℃！明雨區擴大　3波降溫「冷氣團」時間曝

顏翎熹自曝情傷　機師男友藏前任照片

張誌家驚傳過世！鄉民哀悼：難得一見的天才

「台灣1款麵包」日本爆紅一年了！一票台人看傻：完全沒吃過

未婚妻留學時「爽玩多人運動」　他見極樂片崩潰

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

「招財秘法」財位大公開　 2024旺整年

更多熱門

相關新聞

「珍愛地球」鋼琴獨奏會　8/20桃園登場　

「珍愛地球」鋼琴獨奏會　8/20桃園登場　

由桃園市政府及美國在台協會（AIT）聯合主辦的Pauline Yang「珍愛地球」鋼琴獨奏會，8月20日(六)晚間7點30分將在桃園展演中心登場，美國國務院親善藝術家Pauline Yang演繹精選古典曲目，即日起開放免費索票，民眾可至桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館、桃園市政府文化局索票，每人限索四張，索完為止。

台灣天才鋼琴家陳必先陳宏寬聯合音樂會

台灣天才鋼琴家陳必先陳宏寬聯合音樂會

「瑞士之夜」台瑞音樂家與國台交

「瑞士之夜」台瑞音樂家與國台交

關鍵字：

陳必先鋼琴獨奏會舒曼魂鵬博

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

張誌家猝逝！「心肌梗塞」10大恐怖症狀

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面