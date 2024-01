陳必先2024鋼琴獨奏會─舒曼魂

▲ 舒曼魂-陳必先2024鋼琴獨奏會 。(圖/鵬博提供)

去年掀起貼文熱潮,今年再度訪台。鼎足樂壇、被台灣莘莘學子視為典範的台灣鋼琴家,陳必先,將於1月2日、1月5日,及1月7日,分別於台北、高雄及台中三地的國家級場館,帶來莫札特、舒曼,荀白克,古典橫跨至現代的經典名作。

儘管以台灣首位「音樂資賦優異」兒童身分出國深造,且獲得ARD國際大賽、鹿特丹國際荀貝格大賽、華盛頓國際巴赫大賽三項首獎,陳必先謙虛地表示:「天賦仍需要持之以恆的努力。」除了努力,心態也很重要。她表示,藝術是一個力求理解溝通的過程,不論是否為自己喜愛的領域,都該試著去了解,格局才會被打開,明白世界萬物的多元與廣闊。面對自身的不足,懂得反省、看到別人的侷限,懂得寬容。

「聽莫札特,我們一定也有聽不懂的樂段,但為何對荀貝格就這麼陌生呢?因為不習慣。但不習慣不代表不需要接觸,跟飲食一樣,只品嘗自己喜愛的,不願嘗試新的食材,是很可惜的一件事,因為味覺喜好會隨時間而改變,現在不喜歡,不代表以後不喜歡。當我們把音樂框架在某種『聽覺習慣』裡進行比較,眼光就容易聚焦在自身。」

對於自己流離輾轉的際遇,陳必先認為談不上艱苦,因為能持續在站在舞台、悉心教學,並與眾多一流的樂團(包括倫敦交響、BBC英國廣播交響、蘇黎音樂廳管樂團、日本NHK交響等),及當代作曲家合作(如布列茲、史托克豪森等),已是莫大的幸運。對她而言,抱怨不如付出,她說:「貝多芬教會我發牢騷沒有用,人生不如意在所難免,遇到就去克服。而音樂教會我付出愛不求回報,彈琴讓我聽見作曲家生命的遭遇,彈得越多、聽得越多,感受得就越多,對人生就越灑脫,不計較得失。我現在只想著自己還能完成甚麼?對於演奏,只要聽眾喜歡我的音樂,我就很開心了。」

1983年起陳必先應邀擔任科隆音樂學院鋼琴教授,2004年起於弗萊堡音樂大學任教,並且定居德國。ARTE於2014年在奇美博物館的協助下製作紀錄片《稻田裡的音符》,肯定陳必先在台灣樂壇所扮演之先鋒角色。

1/2 (二) 19:30 台北 國家音樂廳

1/5 (五) 19:30 高雄 衛武營國家藝術文化中心音樂廳

1/7 (日) 14:30 台中 國家歌劇院中劇院

莫札特:以《女人至上》為主題的八段變奏曲,K. 613

W. A. Mozart: 8 Variations on "Ein Weib ist das herrlichste Ding" in F Major, K. 613

舒曼:大衛同盟舞曲,作品6

R. Schumann: Davidsbündlertänze, Op. 6

-中場休息-

荀白克:為鋼琴所寫的組曲,作品25

A. Schoenberg: Suite for Piano, Op. 25

舒曼:克萊斯勒魂,作品16

R. Schumann: Kreisleriana, Op. 16