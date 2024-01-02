陳必先2024鋼琴獨奏會─舒曼魂

▲ 舒曼魂－陳必先2024鋼琴獨奏會 。（圖／鵬博提供）

記者蘇位榮／台北報導

去年掀起貼文熱潮，今年再度訪台。鼎足樂壇、被台灣莘莘學子視為典範的台灣鋼琴家，陳必先，將於1月2日、1月5日，及1月7日，分別於台北、高雄及台中三地的國家級場館，帶來莫札特、舒曼，荀白克，古典橫跨至現代的經典名作。

儘管以台灣首位「音樂資賦優異」兒童身分出國深造，且獲得ARD國際大賽、鹿特丹國際荀貝格大賽、華盛頓國際巴赫大賽三項首獎，陳必先謙虛地表示：「天賦仍需要持之以恆的努力。」除了努力，心態也很重要。她表示，藝術是一個力求理解溝通的過程，不論是否為自己喜愛的領域，都該試著去了解，格局才會被打開，明白世界萬物的多元與廣闊。面對自身的不足，懂得反省、看到別人的侷限，懂得寬容。

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「聽莫札特，我們一定也有聽不懂的樂段，但為何對荀貝格就這麼陌生呢？因為不習慣。但不習慣不代表不需要接觸，跟飲食一樣，只品嘗自己喜愛的，不願嘗試新的食材，是很可惜的一件事，因為味覺喜好會隨時間而改變，現在不喜歡，不代表以後不喜歡。當我們把音樂框架在某種『聽覺習慣』裡進行比較，眼光就容易聚焦在自身。」

對於自己流離輾轉的際遇，陳必先認為談不上艱苦，因為能持續在站在舞台、悉心教學，並與眾多一流的樂團（包括倫敦交響、BBC英國廣播交響、蘇黎音樂廳管樂團、日本NHK交響等），及當代作曲家合作（如布列茲、史托克豪森等），已是莫大的幸運。對她而言，抱怨不如付出，她說：「貝多芬教會我發牢騷沒有用，人生不如意在所難免，遇到就去克服。而音樂教會我付出愛不求回報，彈琴讓我聽見作曲家生命的遭遇，彈得越多、聽得越多，感受得就越多，對人生就越灑脫，不計較得失。我現在只想著自己還能完成甚麼？對於演奏，只要聽眾喜歡我的音樂，我就很開心了。」

1983年起陳必先應邀擔任科隆音樂學院鋼琴教授，2004年起於弗萊堡音樂大學任教，並且定居德國。ARTE於2014年在奇美博物館的協助下製作紀錄片《稻田裡的音符》，肯定陳必先在台灣樂壇所扮演之先鋒角色。

1/2 (二) 19:30 台北 國家音樂廳

1/5 (五) 19:30 高雄 衛武營國家藝術文化中心音樂廳

1/7 (日) 14:30 台中 國家歌劇院中劇院

莫札特：以《女人至上》為主題的八段變奏曲，K. 613

W. A. Mozart: 8 Variations on "Ein Weib ist das herrlichste Ding" in F Major, K. 613

舒曼：大衛同盟舞曲，作品6

R. Schumann: Davidsbündlertänze, Op. 6

－中場休息－

荀白克：為鋼琴所寫的組曲，作品25

A. Schoenberg: Suite for Piano, Op. 25

舒曼：克萊斯勒魂，作品16

R. Schumann: Kreisleriana, Op. 16