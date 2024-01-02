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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟侯友宜藉巧門獵地　賴競總拆解地籍圖：擁有這塊「裏地」將無往不利

▲▼賴清德、蕭美琴全國競選總部今（2）日由發言人陳世凱、戴瑋姍共同召開「侯友宜的又昱財報在哪裡？逃稅藏錢大金庫？」記者會。（圖／競選總部提供）

▲戴瑋姍拆解侯友宜家族持有的新莊土地地籍圖。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競總今（2）續打國民黨對手侯友宜家族新莊獵地爭議，揭露又昱公司收購的253地號，原地主多達20多人難以整合，加上253地號為兵家必爭的「裏地」，只要握有253裏地，與周邊地主進行協商時就能無往不利，且侯友宜擔任新北市長以來，幾乎每年都提出不同容積獎勵方案，今年新放寬的規定疑為又昱公司量身打造，藉以解決臨路過窄的問題。

賴清德全國競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍今天共同舉行「侯友宜的又昱財報在哪裡？逃稅藏錢大金庫？」記者會。

陳世凱指出，日前侯辦找來律師大動作反擊，卻一再避重就輕，針對外界最關心的又昱公司金流，至今依然沒交代，且侯家根本是利用成立紙上公司逃稅，以同業利潤標準33%淨利率計算營所稅計算，2011年的資金收入1500萬，營所稅為84萬多元，另若以個人租金收入來看，侯家得繳交264萬元左右的個人綜所稅，7年下來，若依當初和文大簽訂的合約來看，租金每年調漲5％，累積下來節省的稅金恐高達1500多萬元，侯友宜真是節稅界的佼佼者。

陳世凱強調，侯友宜身為總統候選人，更自詡為一生清廉的公務員，卻為人取巧藉由成立公司來逃稅，他避稅的方式還不只這一招，當初凱旋苑就已經被踢爆分割為99塊門牌，適用《房屋稅條例》中「住家房屋現值在新台幣10萬元以下者，免徵房屋稅」的規定，就這麼剛好，只有1戶需要繳稅，如此取巧的作為，看在每年都乖乖繳稅的納稅人眼裡，不知做何感想？

對於侯友宜家族新莊獵地爭議，戴瑋姍表示，事實上，只要把253、254地號整合在一起，就能夠進行老屋重建，且有個別適用的容積獎勵，接下來只要周邊相連地主表達有整併開發意願，整塊大餅就符合「新北市都市更新單元劃定基準」法則，順利達成都更條件。

戴瑋姍拆解253、254地號與附近鄰地關係，她表示，首先根據「新北市都市更新單元劃定基準」第六點：「更新單元應臨接計畫道路或已指定建築線之現有巷道，其所臨接之計畫道路或現有巷道之寬度應達8公尺以上，或與基地退縮留設深度合計達8公尺以上，且臨路總長度應達20公尺以上」，並符合第二項「臨接計畫道路或本府已指定建築線之現有巷道，且面積達1千5百平方公尺以上」，即符合都更單元劃定基準。

戴瑋姍指出，也就是說，侯妻任美鈴所繼承的254地號臨街道路，本身就符合「已指定建築線之現有巷道」，且經測量巷道寬約在6.55公尺，未來只要再退縮約1.5公尺，即可滿足「深度達8公尺以上」之法規，若成功整併周邊6塊土地，就能符合法規所提「1500平方公尺以上之規定」及「臨路基地20公尺」要點。

戴瑋姍說明，又昱公司收購的253地號，原地主多達20多人難以整合，加上253地號為兵家必爭的「裏地」，只要握有253裏地，與周邊地主進行協商時就能無往不利。她說，侯友宜日前辯稱只是購買「畸零地」，但從地籍圖可見，253地號面積完整方正，共有62.5坪，又昱公司就是看準253裏地在這6塊地上的關鍵性，進而決定逐步收購整併，如今又昱公司只差最後一塊拼圖，就能完成整併253地號，解決了該地段最困難的痛點。

戴瑋姍指出，侯友宜自以為瞞天過海，私底下卻是五鬼搬運，自他上任後幾乎每年都提出不同容積獎勵方案，上月又公布9處都計區放寬容積獎勵限制，其中就包含新莊區「臨6公尺以上未達8公尺道路或現有巷道者，基準容積率得從現行200%酌予調高為240%」之規定，完全就是為又昱公司量身打造，藉以解決臨路過窄的問題。

戴瑋姍強調，侯友宜在市長、副市長任內不斷利用巧門獵地，偷偷放寬容積率限制，讓又昱公司所收購的土地符合適用，甚至他還周邊的公有保留地作為優先解編示範區，成為公園或住宅用地，將帶動周邊地價與房價上漲，且這塊被解編的公保地距離又昱所持有之土地步行距離不到5分鐘，就算又昱公司未來沒有打算興建房子，靠轉手賣出土地也能海撈一筆。

戴瑋姍批評，侯友宜是否利用職務機會來賺取自家財產，恐已涉犯《公職人員利益衝突迴避法》，請侯友宜誠實接受公眾檢驗，將又昱公司的財報與秘密資產全數公開，才能挽回國人對他的信心。

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