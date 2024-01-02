土城激戰成指標戰區！民進黨首場萬人造勢明登場　蔡蘇賴蕭齊聚

▲民進黨大咖明天將齊聚土城，圖為11月初新北市競選總部成立大會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉明（3）日將進入倒數10天關鍵催票階段，民進黨總統賴清德上午7點半將前往台北小巨蛋附近站路口，向上班民眾致意，晚間則出席「新北市土城選前造勢晚會」，這也是民進黨全台萬人造勢第一站。輔選人士說，土城立委選舉激烈，立委吳琪銘力爭三連霸，但面對4年前的對手、國民黨市議員林金結，陷入連任保衛戰，這也是將土城作為「黃金周造勢」首站的原因。

據指出，吳琪銘出身基層，過去曾任土城市民代表、縣議員、市議員等職務，2016年首度代表民進黨參選立委，扳倒國民黨前立委盧嘉辰，過去吳競選主要都靠陸戰組織，但今年受執政包袱、總統選舉三咖督等因素影響，民進黨全台區域立委選情均受到不小壓力，儘管吳今年積極補足自身空戰弱勢，但爭取連任路仍遇到不小挑戰。

根據賴清德全國競選總部規劃，選舉倒數10天開始，除了1月3日「台灣美德站出來」行動，串連全國黨公職和支持者，同時在全台超過1000個路口向民眾拜票，當天晚上將啟動「黃金周造勢」系列活動，從1月3日到1月12日選前之夜，將在全台灣21場萬人以上的造勢活動，倒數1周則將啟動車隊掃街，由賴清德從南到北、蕭美琴從北到南分進合擊催票。

值得注意的是，今年「黃金周造勢」首站選在新北市土城區，包括總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、賴清德、蕭美琴、新北市競總主委余天、不分區立委候選人王義川都將登台助講；立法院長游錫堃雖不會出席晚間造勢活動，但當天上午7點20分，會陪同吳琪銘在重要交通要道土城區金城路站路口，黨內天王將在同一天齊聚土城，拉抬整體氣勢。

輔選人士說，民進黨過去不曾將土城作為總統選舉選前大型造勢活動第一站，今年特別如此規劃，別具意義，顯示吳琪銘選情膠著，該區已是指標戰區，亟需母雞加持，另一方面，也希望藉此號召支持者們出門投票、集中選票支持民進黨，力拚國會過半。