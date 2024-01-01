7.6強震海嘯襲新潟！0.4公尺巨浪「猛灌河川」畫面曝　當局急疏散

記者閔文昱／綜合報導
日本石川縣能登地區今（1）日連續發生規模5.7及7.6地震 ，當局擴大發布海嘯警報，警告能登地區沿岸可能出現5公尺高海嘯，新潟縣、富山線、石川縣、山形縣、福井縣、兵庫縣北部沿岸可能有3公尺高海嘯。其中，新潟縣多處河川在傍晚已開始出現海水「逆流而上」景觀，目前記錄到的海浪高度最高為40公分。
新潟県上越市保倉川河口の津波映像— おのま (@chome007) January 1, 2024
かなりこわい
石川県能登地震、なんで元旦に起こるんだ
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石川縣能登7.6強震後，日本氣象廳原本對能登地區發布海嘯高度3公尺以上的「大海嘯警報」，不過在 1日晚間8時30分已降級為1公尺到3公尺間的「海嘯警報」。另外根據氣象廳觀測，截至當地時間9時，最高海嘯浪高仍是石川輪島，於7.6強震後隨即出現1.2公尺以上的海嘯，金澤港晚間7時也出現90公分海嘯，富山有80公分，山形酒田港有80公分。
2024年1月1日(元旦)に発生した石川県能登半島沖地震による津波が新潟県上越市の関川(JR直江津駅近く塚田そば裏)を遡る映像になります。— オブったコブった (@obuttakobutta) January 1, 2024
※避難済みです。 pic.twitter.com/JYNtjENezn
有當地民眾也拍下畫面，只見新潟縣上越市北倉川河口、新潟縣上越市關川都陸續出現海水倒灌情形，且海水在觸及堤岸時還激起大片浪花，看似威力非同小可。目前當地記錄到的最高海浪高度為40公分，上越市政府已將附近居民近疏散。
▲新潟縣上越市一處監視器拍下海嘯沖上陸地的瞬間。（圖／翻攝自X）
事實上，日本港灣空港技術研究所曾進行海嘯衝擊模擬，發現當海嘯浪高為30公分高時，6成女性會被沖倒；若海嘯升高到40公分，9成女性無法站立；50公分高的海嘯則可沖走8成的成年男性；若是70公分海嘯，全體受試者都會被沖倒。
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