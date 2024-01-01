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高雄「龍年一卡通」免費發！5千人徹夜排爆　最狂前一天就來

▲▼高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

迎接龍年的到來，高雄市議會與高雄市政府今（1）日在文化中心舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，今年以「萬物蓬勃 共進發展」為主題，並找來插畫家馬里斯設計的龍年一卡通，今晨6點起免費發放5000張。不少民眾跨完年後就徹夜排隊，最狂還有前一天中午就來等，拿到的民眾也直呼好可愛！

▲▼高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼民眾徹夜排隊，搶領限量5000張龍年一卡通。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

今年免費發放的5,000張一卡通紀念卡，由插畫家馬里斯設計，配合龍年，正面以龍為元素，背面以其他11生肖為主，以活潑亮麗的色彩，呈現充滿童趣且溫馨的圖畫。

不少民眾跨完年後就攜家帶眷前來文化中心排隊，排在第一梯次的朱先生蒐集高市府推出的元旦一卡通已經4年，就擔心搶不到，他還特地前一天下午就跑來排隊，果真讓他順利拿到。

▲▼高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄元旦推出龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

5000張一卡通限量名額在清晨5點許就已經額滿，現場也有晚來拿不到的民眾一度爆氣開嗆，引起員警上前勸導。號碼牌於6點準時發放給民眾，實體一卡通則於8點15分起分批發放。幸運拿到一卡通的民眾直呼「好可愛！」，也有人迫不及待下午就要用來搭全線開通成圓的高雄輕軌。

▲▼高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄元旦升旗典禮，由雄女樂儀隊揭開序曲。（圖／記者賴文萱攝）

而元旦升旗典禮由高雄女中樂儀隊及中華藝術學校揭開序曲，以青春活力及鼓、旗、舞為典禮注入熱情與活力開場，接著由榮獲海外獎項提名的「十鼓擊樂團」用鼓聲結合笛聲，以磅礡氣勢帶來撼動人心的表演，象徵新的一年萬物蓬勃發展，

此外，每年的重頭戲，海軍陸戰隊樂儀隊在激昂的軍樂聲中，進行精湛的陸戰槍法，讓現場觀禮的民眾回味無窮，最後由康裕成議長及陳其邁市長帶領府會團隊與現場民眾一起升旗，本次再度邀請連續榮獲111年度全國音樂比賽特優的四維國小合唱團擔任國歌領唱，為新的一年祈福。

▲▼高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄輕軌成圓，今日下午3時試營運啟航，陳其邁歡迎市民朋友來試乘。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁致詞時表示，去年天下雜誌公布最新的「永續幸福城市大調查」，高雄市從2019年六都最後一名，一舉奪冠，並且在四個面向的評比都拿下第一，這是大家一起努力的成果，過去一年台積電在高雄設廠、捷運四線齊發，高雄輕軌終於成圓、美夢成真，並且將於今日下午3時試營運啟航典禮，歡迎市民朋友一起來試乘。

另外，去年一整年高雄市辦了117場演唱會，帶來139萬人潮並創造45億的產值，從文化沙漠蛻變成文藝之都。民主政治就是透過一次又一次的選舉來檢驗與實踐國家的願景及理想，未來市府團隊將持續推動各項政策，帶領高雄起飛，邁向智慧、宜居、幸福、魅力的高雄。

▲▼高雄元旦升旗典禮，現場免費發放5000張龍年一卡通 。（圖／記者賴文萱攝）

▲康裕成表示，新的一年，看到高雄的改變。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會議長康裕成致詞表示，嶄新的一年本人代表高雄市議會祝福市民朋友新年快樂，今年是市議會與高雄市政府合辦升旗典禮的第九年，新的一年高雄已揮別疫情、煥發生機，看到高雄的改變，在性別平等、淨零碳排以及智慧科技都交出亮麗的成績單。

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