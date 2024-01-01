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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文最後一次元旦談話全文看這裡！　台灣能自信沉穩面對中國

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日上午發表她8年任內最後一次元旦談話，她在談話中表示，我們不挑釁、不屈服，以無比堅定的信用，贏得國際社會的信任，深化和民主夥伴的合作，讓我們既能夠自信堅定面向世界，也能自信沉穩的面對中國。她也再次向中國喊話，期盼兩岸恢復健康交流，在和平、對等、民主、對話下，建立長遠穩定的共存之道。

蔡英文元旦談話全文：

賴清德副總統、林佳龍秘書長、各位國人同胞、以及現場各位媒體朋友，大家好。

在2024年的第一天，我要祝福全體國人，新年快樂。

還記得，去年的此時此刻，我跟大家說，我們將面臨疫後的國際通膨，以及全球經濟放緩的嚴峻挑戰。

不僅如此，回首過去一年，俄烏戰爭仍未停止，以色列和哈瑪斯的衝突，也還未停歇。

也不只是過去這一年，這八年來，全球的格局，也發生了劇烈的改變。

一場百年的大疫，不僅挑戰全世界，人與人之間的互信，更是考驗國與國之間的互助；而極端氣候的頻繁化，更是衝擊各國政府應變能力的韌性。

民主自由與威權主義的再衝突，不但牽動地緣政治的板塊穩定，也衝擊國際供應鏈的版圖重整。

這八年來，世界變得不一樣了。民主自由，不只是價值信仰，而是地緣政治中，必須捍衛的堡壘；更是國際供應鏈裡，必須搭載的核心。

這八年來，台灣也真的不一樣了。跟以往更不一樣的是，台灣不再被遺忘，2350萬台灣人民，參與了世界的改變，更參與了改變世界。

如果問我，這八年台灣的關鍵字是什麼，我會說，是「世界」；如果這八年，世界的關鍵字是什麼，那一定有「台灣」。

這八年來，我們信守承諾、維持現狀；我們也展現決心、強化國防。

不僅是「勇鷹號」已經完成27架，「海鯤號」原型艦也已經下水，從防禦策略的檢討、武器設備的現代化、全民防衛體系的建構，到軍事訓練的強化，我們全面啟動國防改革，而這個改革是現在進行式。

但是，我們不挑釁、不屈服，以無比堅定的信用，贏得國際社會的信任，深化和民主夥伴的合作，讓我們既能夠自信堅定面向世界，也能自信沉穩的面對中國。

如今，「Taiwan Can Help」，是國際肯定的行動。在國際社會需要幫助的時候，台灣的力量一直都在；在對岸遭逢天災危難之際，台灣的關懷也一直都在。

而在增加國際合作的同時，我們也期盼兩岸之間，能夠負起共同的責任。我們期盼兩岸儘速恢復健康有序的交流；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間，長遠穩定的和平共存之道。

面對全球民主自由與威權主義的再衝突，未來，台灣唯一的選擇依然是，繼續堅守民主，守護和平。

今年度的國防總預算，將達到史上新高的6007億。我必須強調，和平要有善意，更要靠實力，而展現自我防衛的決心，就是國際社會共同守護台灣，維護台海和平穩定，最重要的支撐點。

我們要展現堅定的意志，要守護民主自由的生活方式，讓全世界更加確認，台灣是全球民主和平不可或缺的關鍵要角，而不是可有可無的一分子。

因此，維護台海及區域的和平穩定，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸的共同責任；不僅是台灣不分朝野政黨的共同使命，更是台灣兩千三百五十萬人民的共同期待。

這八年來，我們全力厚實國力、減輕壓力。我們透過推動「前瞻基礎建設」、五加二產業創新，以及「六大核心戰略產業」，來提升投資環境，強化經濟體質，也縮小城鄉差距，提高生活品質。

我們的GDP，從八年前的17.5兆大幅成長，到去年超過23兆；台股指數，從我2016年上任那天的8131點，到上週五、去年封關，已經達到1萬7930點，不僅再創去年新高，甚至，超越香港恆生指數。2350萬人口的台灣，已經是全球第21大經濟體，國家的總體競爭力，進步到全球第6名。

然而，我知道，疫情、通膨所帶來的物價、房價壓力，確實讓人民的生計與這些經濟數據，感到有所距離。

所以，我們傾全力，將經濟成長的果實，進行公平正義的「社會再分配」，來減輕大家的生活壓力。

像是，過去幾年，我們啟動稅改，提高免稅額和扣除額，讓全台灣現在有305萬戶、大約47％的國人，不用繳綜合所得稅。

我們的長照預算，從我上任時的54億，今年將超過876億。我們「0到6歲國家一起養」政策，從2016年的150億預算，今年將超過1100億。

我們也連續八年調漲基本工資，從20008元調漲到今年的27470元，今天正式上路；「最低工資法」也在今天正式施行。

尤其是面對疫後全球成長趨緩的減速時代，未來，我們也要把穩定民生、增進平等，持續作為下一個階段的目標，繼續壯大國家，照顧人民。

因此，從今天起，每個月的托育補助也再次調高。公托從5500元，增加到7000元；準公托，則是從8500元，增加到13000元的補助。

就讀私立大專院校的同學們，每年35000元學雜費的補助，會在今年2月的新學期上路。

居住正義這條路還很漫長。但是，蔡英文的20萬戶社會住宅計畫，會在今年底達標，「囤房稅2.0」也會在今年實施。

我也要請勞工朋友放心。蔡英文卸任前，總共會編列超過3000億預算，來挹注勞保基金，政府不會倒，勞保就不會倒。

我也要跟關心財政紀律的朋友們說，蔡英文執政，不但讓債務比，從我上任之初的32.97％，下降到去年11月底的27.17％；蔡英文的八年任期，總共會還債超過9000億。

蔡英文的政府，會是最會還債的政府，而不會債留子孫，我會負責任地，留下穩健的國家財政，讓未來的政府更有能力，繼續照顧人民。

這八年來，我們分散風險、布局全球，相較於2016年，台灣的出口成長超過7成。其中，我們對歐洲的出口成長超過5成，對新南向國家超過6成，日本超過7成，對美國，更是成長超過120％。

台灣走向世界，世界也走進台灣。我們的「投資台灣三大方案」，吸引了2.1兆的投資金額，而外資更是投資台灣超過2.4兆。

經過這幾年的努力，我們扭轉了過去依賴單一市場的困境，也徹底改變了過去的政府，試圖藉ECFA，讓台灣和香港一樣，加速和中國經濟一體化的路徑。

現在的兩岸經貿關係，變得更為健康有序，中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業，對中國市場出口的依賴程度。

因為台灣經濟實力大增，並改變了和中國經濟的互動關係，所以我們的國際空間更為寬廣。

「台韓避免所得稅雙重課稅協定」，在今天正式生效。台灣也和美國簽署了，領先全世界的「台美21世紀貿易倡議」首批協定；接著又和英國簽署，「提升貿易夥伴關係協議」；和加拿大簽署，「投資促進及保障協議」。

這些貿易協定，都是因應全球新情勢，所跨出的關鍵步驟，台灣也擺脫了前一個政府所設定的，「先走向中國，再走向世界」的宿命。

現在的台灣，可以直接走向世界，台灣的半導體跟高科技，更是全球民主供應鏈，不可或缺的驅動引擎。

而百年大疫和極端氣候，所帶來的分散化，以及去風險化的挑戰，更提醒我們，台灣要繼續強化韌性、站穩國際，在全球經濟上扮演更重要的角色。

縱然揮別了三年的疫情，但疫病仍然會持續挑戰人類社會。我們挺過了SARS、以及COVID-19，但我們也必須再調整健保制度的體質，合理化基層醫事人員的待遇與工作環境，來強化健康體系的韌性。

縱然告別了前一個政府所留下的，電力備轉容量率，只有1.64％的年代，縱然綠電的年度總發電量，已經翻轉超越核電，但是，我們的能源轉型仍然要加速進行。

加速再生能源的發展，是確保台灣產業維持國際競爭力的唯一途徑。同時，我們更要強化電網的分散性，加速儲能系統的開發與建置。

台灣必須持續強化能源韌性，以接軌COP 28所設定的，2030年，全球再生能源成長兩倍，能源效率提高一倍的國際目標，進而邁向2050淨零轉型。

我們要繼續推動經濟轉型，維持突破技術的領先優勢，並以全球最完整的產業生態系為基礎，強化台灣因應經濟脅迫的能力，繼續站穩民主供應鏈的核心關鍵地位。

各位國人同胞，今天，是蔡英文擔任中華民國總統，八年任期的最後一次元旦。

無論你是支持蔡英文，還是批判蔡英文，我都要謝謝每一位台灣人民。即使一路起起伏伏，但是，我們風雨同行，一路走到今天，一起讓國家走到這裡。

如果，有人問我，為台灣留下什麼，我會說，我留下了一個「世界的台灣」。

經過八年，現在的台灣，是世界認識的台灣。當你遇到國外的朋友，告訴他，你來自台灣時，越來越多人清楚知道，我們的家鄉在哪裡。

現在的台灣，也是吸引世界的台灣。來自烏克蘭的瑞莎，領取了中華民國身分證。黃仁勳帶著輝達、蘇姿丰帶著超微，回到故鄉，看好台灣、投資台灣。

現在的台灣，更是世界認同的台灣。我們擁有無比的民主多元，無論性別，都可以成為總統，或副總統；還有，跟你所愛的人一起成家。

各位國人同胞，再過12天，大家就要再次用手中神聖的選票，做出對國家命運的關鍵決定。

不論你的政黨傾向是什麼，不論你是中華民國派，還是台灣派，這是屬於我們的國家。

我誠摯地希望，我們要相信自己、相信民主、相信台灣。為一個更好的台灣做決定，更要為世界的台灣，做最好的決定。

我要再次祝福大家新年快樂，謝謝。

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