「我家人帶爆裂物搭機」　疫後飛安恐嚇威脅飆3.8倍！2年內近百件

▲疫後航班陸續恢復和增加，今年飛安恐嚇威脅也隨之攀升3.8倍。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

民航恐嚇事件頻傳，上周有民眾通報家人攜帶爆裂物要搭機，雖事後證明為謊報，不過根據統計，近2年機場和航空公司已接獲96件恐嚇、爆裂物威脅，其中今年因疫後班機數大增後，恐嚇事件也跟著飆升，今年接獲高達76件恐嚇案，為去年3.8倍。民航局表示，無論是否謊報，每一案都會認真巡查和因應。

上周有民眾通報，家人攜帶爆裂物要搭機，雖事後發現是家庭糾紛的謊報，不過我國機場和航空公司近2年頻接獲危害飛航安全的恐嚇和謊報。根據統計，111年有20件，今年飆升到76件，總計共96件，其中今年件數為去年3.8倍。經事後查證，96件全都是謊報假訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，恐嚇內容以放置爆裂物居多，約有73件，揚言要隨機殺人的有18件；恐嚇地點以桃機最多，約30件，另外松山機場接獲15件，高雄機場15件，澎湖機場有16件。另外航空公司部分，無論是華航、長榮，星宇航空，台灣虎航和外籍航空等都曾接獲謊報恐嚇。

進一步分析，高達73件都是透過電子郵件恐嚇，13件為電話來電恐嚇，另外也有3件透過航空公司文字客服恐嚇，另也有來自line、臉書等管道。

但為避免大量假恐嚇訊息，導致保安作業人員降低警覺，各航空站也已檢討核實和驗證機制。

民航局表示，民航局與航警局對於爆裂物、恐嚇事件處理，有嚴謹的標準作業程序，且持續要求落實，並不定期演練，任何案件也均審慎處置，進行地毯式巡查，不會因為事件謊報與否而降低警覺性。另相關通報都設有認證、核實和驗證程序。