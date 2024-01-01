神人把《我的世界》改成《血源詛咒》　還原度超高玩家狂敲碗：快點出

▲ 神人把《我的世界》改成《血源詛咒》。（圖／翻攝自 YouTube／Potomy）

記者樓菀玲／綜合報導

當《我的世界》（Minecraft）遇上《血源詛咒》（Bloodborne），竟然有玩家突發奇想將兩款遊戲尬在一起，兩大名作融合在一起的產物不僅看起來煞有其事，而且還原度還很高，這一切都要歸功於玩家 Potomy 和他的團隊，他們費時 2 年才終於經典魂系遊戲融入《我的世界》的像素世界。

據了解，Potomy 最早在於 12 月 14 日透過推特（X）分享了這項計畫的新進度，目前這項計畫已進行了約 2 年，他們試著在《我的世界》重現《血源詛咒》的歐風城市雅南（Yharnam），還有一些原作中無法到達的區域。

2 Years of Recreating Bloodborne in Minecraft.

..We are getting there... pic.twitter.com/0hvG9qXpIq — Potomy (@_potomy_) December 14, 2023

Potomy 打算在《我的世界》重現原作元素，而且還打算融入自己的新想法，像是將原作遊戲中的敵人轉化為《我的世界》的生物敵人（Mob），甚至連攻擊動作等細節都被精心重現，使玩家能在《我的世界》中體驗到《血源詛咒》的醍醐味。

這項計畫除了 Potomy 之外，還有不少神人高手參與其中，像是彼此分工角色建模、聲音設計、動畫和影片編輯等各方面工作，某種程度也算是一個制作遊戲的小型團隊，雖然目前尚未確定推出方式和時間，但已經有不少玩家表示相當期待，究竟要怎麼樣才能夠在《我的世界》當中，感受到來自《血源詛咒》的善意。