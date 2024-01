神人把《我的世界》改成《血源詛咒》　還原度超高玩家狂敲碗：快點出

▲ 神人把《我的世界》改成《血源詛咒》。(圖/翻攝自 YouTube/Potomy)

記者樓菀玲/綜合報導

當《我的世界》(Minecraft)遇上《血源詛咒》(Bloodborne),竟然有玩家突發奇想將兩款遊戲尬在一起,兩大名作融合在一起的產物不僅看起來煞有其事,而且還原度還很高,這一切都要歸功於玩家 Potomy 和他的團隊,他們費時 2 年才終於經典魂系遊戲融入《我的世界》的像素世界。

據了解,Potomy 最早在於 12 月 14 日透過推特(X)分享了這項計畫的新進度,目前這項計畫已進行了約 2 年,他們試著在《我的世界》重現《血源詛咒》的歐風城市雅南(Yharnam),還有一些原作中無法到達的區域。

2 Years of Recreating Bloodborne in Minecraft.

..We are getting there... pic.twitter.com/0hvG9qXpIq