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社會 社會焦點 保障人權

連假到苗栗露營「兒孫都沒了」！業者被踢爆非法營業

記者柯振中／綜合報導

苗栗卓蘭的露營區30日發生父子溺斃意外，業者為此致歉、同時發表無限期停業的消息，有大批支持者湧入貼文加油打氣。不過，案發的露營區完全沒有送件審查，並沒有向縣府提出營運許可，且苗栗縣內大多數露營區都沒有向縣府提出申請，其中通過標準的更是只有6間，發生如此意外，令家人感到相當痛心。

31歲的謝姓男子在台中生活、工作，老家位在彰化，平時與家庭的關係緊密，父親也認為兒子很孝順，外出前都會打招呼。由於謝男一家人常常外出旅遊，這次趁著連假道苗栗卓蘭一處露營區露營，沒想到竟在釣魚的過程中父子雙亡，令人感到十分震驚。

謝男的父親得知消息，感到十分哀傷，沒想到只是外出露營，結果兒子、孫子雙雙身亡，目前還不曉得究竟發生什麼情況，還要等進一步了解。

▼謝父得知兒子、孫子都溺斃，感到十分悲痛。（資料照／記者唐詠絮翻攝）

▲▼露營溺水 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

案件發生後，當事露營區的老闆立即發布貼文，向社會大眾致歉，同時承諾「無限期停業」。而貼文曝光以後，許多支持者湧入不斷加油、打氣，希望盡快恢復營業。

不過，根據《東森新聞》報導，苗栗縣文觀局觀光科管理科長何文琪表示，案發露營場並沒有送件，申請容許使用，目前是非法營業。此外，苗栗縣目前共有326間露營區，其中只有95間曾提出過申請，當中通過的更是只有6家，合法經營的露營農場也只有14間，民眾選擇時務必留意，避免發生危險。

 
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