病人上手術台心臟驟停　陸醫師憑經驗90秒植入支架救回一命

記者魏有德／綜合報導

浙江金華一名黃姓男子因主動脈破裂，胸腔大量累積組織液，被緊急送進手術室，經急診醫生研判，須立刻進行心臟支架手術。在手術過程中，男子突然心臟停止跳動，包括男護理師及麻醉醫師輪流進行心肺復甦術，同時，主治醫師樓炎波在「顯影」未完全的情況下，如同盲眼般憑經驗手動植入支架，成功救回男子一條命。

▲患者在手術台上心臟驟停，醫師90秒植入支架救回一命。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）



《澎湃新聞》報導，經過急救，心電監護儀上的動脈血壓波形恢復，血壓也恢復正常，接著，醫護人員觸摸發現，黃姓男子的頸動脈恢復搏動，心臟恢復節律地跳動，「真的救回來了！」所有人長舒了一口氣。

經歷生死一瞬間的57歲的黃先生被送進醫院時，醫師研判其是「主動脈剝離」，決定立刻執行手術植入支架，不過，血管外科醫生樓炎波完成穿刺建立通路的瞬間，患者的股動脈血管突然沒了跳動，心電監護儀上的血壓拉成了一條直線，心臟驟停，情況十分危急。

樓炎波提到，當時閃過一個念頭，「利用最快速度放入支架，加上心肺復甦，可能還有一線生機！」醫院隨即啟動緊急搶救，在少量顯影劑手動推入患者體內後，螢幕上出現朦朧的顯影，這時，樓炎波只能憑藉經驗，將支架送入理想位置，等同於「盲眼」進行，將一般十幾分鐘的手術過程以90秒完成。

術後，樓炎波回憶稱，生死是按秒計算，根本沒有時間按照原計劃一步步去做血管造影、標記血管位置，只能立即改變手術方案，「手術中壓力非常大，幸運的是最後順利釋放了支架，有一種一錘定音的感覺，為後續的搶救創造了可能。」