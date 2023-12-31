　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

病人上手術台心臟驟停　陸醫師憑經驗90秒植入支架救回一命

記者魏有德／綜合報導

浙江金華一名黃姓男子因主動脈破裂，胸腔大量累積組織液，被緊急送進手術室，經急診醫生研判，須立刻進行心臟支架手術。在手術過程中，男子突然心臟停止跳動，包括男護理師及麻醉醫師輪流進行心肺復甦術，同時，主治醫師樓炎波在「顯影」未完全的情況下，如同盲眼般憑經驗手動植入支架，成功救回男子一條命。

▲患者在手術台上心臟驟停，醫師90秒植入支架救回一命。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲患者在手術台上心臟驟停，醫師90秒植入支架救回一命。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《澎湃新聞》報導，經過急救，心電監護儀上的動脈血壓波形恢復，血壓也恢復正常，接著，醫護人員觸摸發現，黃姓男子的頸動脈恢復搏動，心臟恢復節律地跳動，「真的救回來了！」所有人長舒了一口氣。

經歷生死一瞬間的57歲的黃先生被送進醫院時，醫師研判其是「主動脈剝離」，決定立刻執行手術植入支架，不過，血管外科醫生樓炎波完成穿刺建立通路的瞬間，患者的股動脈血管突然沒了跳動，心電監護儀上的血壓拉成了一條直線，心臟驟停，情況十分危急。

▲患者在手術台上心臟驟停，醫師90秒植入支架救回一命。（圖／翻攝澎湃新聞）

樓炎波提到，當時閃過一個念頭，「利用最快速度放入支架，加上心肺復甦，可能還有一線生機！」醫院隨即啟動緊急搶救，在少量顯影劑手動推入患者體內後，螢幕上出現朦朧的顯影，這時，樓炎波只能憑藉經驗，將支架送入理想位置，等同於「盲眼」進行，將一般十幾分鐘的手術過程以90秒完成。

術後，樓炎波回憶稱，生死是按秒計算，根本沒有時間按照原計劃一步步去做血管造影、標記血管位置，只能立即改變手術方案，「手術中壓力非常大，幸運的是最後順利釋放了支架，有一種一錘定音的感覺，為後續的搶救創造了可能。」

ET快訊
要降溫了！細雨中迎新年「低溫探15度」
重現旗海！侯友宜彰化大造勢逾2萬人湧入
快訊／新竹嚴重車禍　男女2人無生命跡象
跨年必用！　LINE貼圖「9款新年快樂」全部免費
天菜男神驚爆元旦閃婚！　對象是同齡女主播

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2023中國十大考古發現（下）：南海兩艘明代古船10萬件文物沉睡500年

2023中國十大考古發現（上）：西藏4000年前「神話時代」人類足跡

病人上手術台心臟驟停　陸醫師憑經驗90秒植入支架救回一命

長髮女返港無證登機不停換座位　警登機逮人全員下機安檢

青海小縣城每個月半數幹部請假　4500公尺高海拔時常「身體不適」

全球最長海底隧道啟動「潛盾」穿海作業　完工後具「客貨運」功能

女子住飯店44樓心想「免拉窗簾」　尷尬了！醒來發現窗外有人

百度2023年十大網路用語：尊嘟假嘟、配享太廟上榜

解放軍殲-10飛官任東莞副市長　訓練曾遇「座艙罩破裂」安全返航

陸央媒專欄批香港「學運女神」周庭：裝純賣可愛，腹黑又媚外

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

10歲開飛機！　澳洲女童挑戰最年輕全電動機駕駛

2023中國十大考古發現（下）：南海兩艘明代古船10萬件文物沉睡500年

2023中國十大考古發現（上）：西藏4000年前「神話時代」人類足跡

病人上手術台心臟驟停　陸醫師憑經驗90秒植入支架救回一命

長髮女返港無證登機不停換座位　警登機逮人全員下機安檢

青海小縣城每個月半數幹部請假　4500公尺高海拔時常「身體不適」

全球最長海底隧道啟動「潛盾」穿海作業　完工後具「客貨運」功能

女子住飯店44樓心想「免拉窗簾」　尷尬了！醒來發現窗外有人

百度2023年十大網路用語：尊嘟假嘟、配享太廟上榜

解放軍殲-10飛官任東莞副市長　訓練曾遇「座艙罩破裂」安全返航

陸央媒專欄批香港「學運女神」周庭：裝純賣可愛，腹黑又媚外

直擊／跨年不怕餓！2大超商開設「行動攤位」　爽吃現烤點心、滷味

俄判處烏克蘭200多人長期監禁　外長：包括軍政領導層代表

快訊／基隆海洋廣場驚傳男子落海　警消出動橡皮艇拉回岸送醫

還是贏不了！鋼鐵人慘敗夢想家　連敗紀錄延續到11場

回顧／2023全台新開飯店懶人包！房內看絕美湖景　住進山中夢幻城堡

侯友宜、趙少康盼合作　柯文哲：被騙一次就算了！沒第二次了啦

去年跨年致詞只說10字…「省話一姐」盧秀燕今晚功力再進化？

北市嗨跨年！小心昏倒意外　醫曝「高峰時段」：每年10～20人發生

第一眼不是正妹！長相「被2字形容」　網激喊：不化妝就很美

蔡英文嘉義輔選　籲鄉親讓重力「嘉」速度蔡易餘連任

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

大陸熱門新聞

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

國台辦：賴清德辯論會發言「宣揚台獨」

女子住飯店44樓心想「免拉窗簾」 尷尬了！醒來發現窗外有人

陸國企老董性侵未遂　女下屬被要求「先別說出去」

跨年派對激似靈堂　路人傻眼：我不懂

解放軍殲-10飛官任東莞副市長 訓練曾遇「座艙罩破裂」安全返航

陸央媒專欄批香港「學運女神」周庭：裝純賣可愛，腹黑又媚外

2023中國十大政經社會事件（下）

全球最長海底隧道啟動「盾構掘進」穿海作業

廣東佛山2023新生兒「菜市場名」揭曉！ 男宇軒女芷晴最受青睞

2023中國十大奇葩新聞事件（下）

2023中國十大政經社會事件（上）

長髮女返港無證登機不停換座位 警登機逮人全員下機安檢

更多熱門

相關新聞

年輕人「脈無力」！中醫：常有2習慣　9大徵兆心臟注意了

年輕人「脈無力」！中醫：常有2習慣　9大徵兆心臟注意了

秋冬心肌梗塞導致猝死的案例較多，因此醫師們也不斷提醒心血管疾病相關患者要特別留意自身狀況。而中醫師指出，在臨床觀察，不時會遇到20、30歲患者，年紀輕輕但有脈無力的情況，詢問後發現多有「長期熬夜」、「爆肝」的情況。而中醫觀點來看，心臟不好會有9種徵兆，可多加留意。

28歲女感冒一直沒好！感覺喘　X光一照「心肌炎」

28歲女感冒一直沒好！感覺喘　X光一照「心肌炎」

陸東西交通大動脈2030年建成 總長2100公里沿長江貫穿4省2直轄市

陸東西交通大動脈2030年建成 總長2100公里沿長江貫穿4省2直轄市

手術想摸眼...患者遭醫生「錘壓」提醒！

手術想摸眼...患者遭醫生「錘壓」提醒！

「摸一下」能辨真假胸部？專業醫師給答案

「摸一下」能辨真假胸部？專業醫師給答案

關鍵字：

支架心臟手術鬼門關動脈顯影

讀者迴響

熱門新聞

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

修法慢！小商人出學費送「乾哥」進名校

「19歲沒學歷」月賺9萬4　工作超拚曝光！全場看呆

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

快訊／《蝙蝠俠》男星湯姆威金森猝逝！「家中突斷氣」

15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面