賴清德問侯柯「你們揚言可跟中國交流」　卻從未說要付出什麼代價

▲2024總統辯論會民進黨總統候選人賴清德回應第二階段媒體提問。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統候選人賴清德30日出席電視辯論會，在媒體提問階段，向國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲也拋出問題，質問他們過去在社會揚言可以跟中國進行各項交流談判，但從未提出台灣要付出什麼代價，是否要讓渡主權？不讓渡主權，依照中國方式做，哪一項又做得通？

在媒體提問階段，詢問三位候選人，近期都在房產跟地產上有議題討論，雖然有部分處理，但還是有在延燒，如何回應外界質疑，後續還有處置？而在居住正義部分，背後彰顯了台灣貧富分配不均，台灣人沒有享受到高科技產業的經濟成長的成果，如何扭轉現況？此外，目前國會預估各黨不會過半，朝小野大議事空轉的結果，要如何解決問題獲得穩定執政？

賴清德表示，他是三組候選人中，唯一沒有炒地皮，沒有炒房的候選人，年輕人居住問題非常關注，囤房稅2.0要遏制炒作，讓房價恢復正常，第二推動青安優惠貸款，第三是推動社會住宅，蔡英文總統8年內20萬戶沒有問題，不會跳票，會以8年為期規劃30萬戶，解決年輕人居住的問題。

接著，賴清德岔開話題，詢問侯友宜跟柯文哲，他們過去在台灣社會，多次揚言可以跟中國進行各項交流合作談判，甚至簽訂RCEP，你們要付出什麼代價，要讓渡主權，要接受習近平的九二共識走向一國兩制，不讓渡主權照中國方式做，哪一項做得通？