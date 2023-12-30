未明確回應是否反統一　侯友宜批賴兩岸政策模糊、抹紅九二共識

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選唯一一場總統電視辯論會，今（30）日登場，媒體提問時問到，習近平在告台灣同胞書當中定義九二共識是兩岸同屬一中，謀求統一，侯友宜九二共識也是兩岸統一了嗎？馬英九提出不統不獨不武，現在沒有聽過侯反對統一？「別再跟我講憲法！」侯友宜則回應九二共識內涵是「反對台獨、反對一國兩制，堅守民主自由」。不過，侯友宜仍未明確回答是否反對統一。

▲2024總統辯論會國民黨總統候選人侯友宜回應第二階段媒體提問。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

三立提問，習近平在告台灣同胞書當中定義九二共識是兩岸同屬一中，謀求統一，侯友宜九二共識也是兩岸統一了嗎？馬英九提出不統不獨不武，現在沒有聽到侯反對統一？侯友宜先是批民進黨總統候選人賴清德兩岸政策模糊，又提到民眾黨總統候選人柯文哲曾稱「兩岸一家親」，而他自己的態度則是很清楚，主張的九二共識內涵是「反對台獨、反對一國兩制，堅守民主自由」。

侯友宜強調，他反對一國兩制，所有共識一定在憲法下交流，民進黨抹紅九二共識成大陸那邊的九二共識，根本不是這樣！台灣未來前路由兩千三百萬人決定，重要的是互不承認，治權互不否認，在憲法下好好對話交流才能降低風險，要用實力確保和平，嚇阻才是第一個該做的，從最低為的民間團體開始走，有了信任後再開始官方互動，

不過，侯友宜仍未明確回答是否反對統一。