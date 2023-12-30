談兩岸再點賴清德　柯文哲：民進黨搞義和團「把國家帶到更危險地方」

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選辯論會30日登場，在媒體提問階段，針對兩岸問題，柯文哲重申「對等尊嚴、五個互相」，強調可以談的先談，「經濟，大家坐下來談，有錢大家賺；政治，抱歉現階段沒辦法」，可以做的先做，不能做的擺後面，所以我們希望大家互相諒解，讓大家都可以活下去。接著又再點名賴清德，質疑中國確實是台灣的威脅，「可是你民進黨是搞義和團，把國家帶到更危險地方」。

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

《三立》提問時說，習近平在告台灣同胞書當中，定義九二共識是「兩岸同屬一中，謀求統一」，侯友宜九二共識也是兩岸同一了嗎？馬英九提出不統不獨不武，現在沒有聽到你反對統一；柯文哲的五個互相，框架跟具體方案為何？兩岸一家親，戶長會是誰？賴清德是否滿意兩岸現狀，你說要約吃小吃，人家已讀不回，你怎麼讓台灣不會成為火藥庫？

對此，柯文哲說，所謂兩岸一家親，只是先跟對方表達善意，「現階段我也反對去中化，因為要先跟對方表明，兩岸之間是同文同種，有相同歷史語言宗教文化，但是現階段有不同的政治制度與生活方式」。

柯文哲指出，兩岸關係他提出「台灣自主，兩岸和平」，要先跟中國表明底線，是台灣要保有現行的民主自由制度跟生活方式，在這底限下願意談，對等尊嚴、五個互相。

柯文哲重申，可以合作的時候合作，需要競爭時競爭，需要對抗時對抗。交流有分各個層面，體育、文化、宗教爭議比較少；經濟，大家坐下來談，有錢大家賺；政治，抱歉現階段沒辦法。可以做的先做，不能做的擺後面，所以我們希望大家互相諒解，讓大家都可以活下去。

後續到下一個答覆時，柯文哲再點名賴清德，「我什麼時候說過我接受九二共識？你在哪裡看到的？」。再來，就好像清末面對西方列強挑戰，人家日本是明治維新、孫中山搞革命，沒有叫你去搞義和團，中國目前確實是台灣目前的威脅，「可是你民進黨是搞義和團，把國家帶到更危險地方」。