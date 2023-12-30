不爽紅線違停被「大吃小」　騎士刮花自小客出氣...下場出爐

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名韓姓男子前年（2021年）開車想違停在紅線，把原本停在紅線路邊的1輛機車拖拉到一旁挪出空間，機車車主倪姓男子看了不爽，持鑰匙刮花韓男愛車左後車身報復，被街道監視器全程錄下，韓男提告並索賠，倪男被依毀損罪判罰金5000元定讞，台北地院再判倪男須賠償2萬餘元確定。

這起糾紛發生於2021年12月28日，倪男把機車違停在北市松山區新東街1處紅線路邊，當天下午1點多，倪男見開車的韓男下車將他的機車拖拉移開，隨即停入騰出的空間，等韓男離開，檢查自己機車認為遭蠻力拖拉受損，當場拿出機車鑰匙刮花韓男座車左後方葉子板出氣。

韓男發現愛車遭毒手、心疼不已，報警調閱街道監視畫面，很快就逮到倪男所為。倪男認罪想和解但破局，另案提告韓男涉嫌毀損他的機車，檢方認為罪證不足，將韓男不起訴。韓男氣炸，指倪男犯後態度差、請求法官重判。

法官認為，倪男反告韓男是依法主張自身權利，未達憑空捏造入人於罪或恣意濫行興訟程度，雙方未能和解主因是韓男提不出維修單據證明要花多少錢，無法證明倪男惡性重大沒悔意，依毀損罪判倪男罰金5000元定讞。韓男在刑案二審時提起附帶民事求償，北院審酌倪男家境貧寒，判他須賠償2萬餘元，且不得上訴，就此確定。