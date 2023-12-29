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雲林宇智波女車禍聽到「要報警」氣炸　十字路口拿鐵棍敲人

▲▼雲林宇智波女車禍聽到「要報警」氣炸　十字路口拿鐵棍敲人。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲雲林宇智波女拿鐵棍敲人。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男騎士日前行經雲林縣西螺鎮光復西路、大同路口時，遇到一名違規跨越馬路、綠燈突然行駛的女子。兩人發生擦撞後，女子竟跑到修車廠拿起鐵棍，往男騎士的機車上猛敲，接著不滿男騎士報警，憤而拿鐵棍攻擊，過程全都被行車紀錄器錄下。

該名男騎士將行車紀錄器投稿到YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」；影片顯示，男騎士在光復西路等待紅燈時，看到女子先違規跨越雙黃線繞過前方等待紅燈的車輛，闖紅燈後靠近右側停在路口處。

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▲▼雲林宇智波女車禍聽到「要報警」氣炸　十字路口拿鐵棍敲人。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲▼宇智波女違規跨越雙黃線、闖紅燈後停在路邊。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，下同）

▲▼雲林宇智波女車禍聽到「要報警」氣炸　十字路口拿鐵棍敲人。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

男騎士綠燈後見女子未移動，朝對方前方右轉，兩人進而發生擦撞。男騎士的輪子壓到女子的腳、機車右側的殼也因撞擊而磨損。期間，女子聽到男騎士說要報警，認為只擦撞一點不該報警，氣得不斷罵髒話，並到對面的車行拿了鐵棍開始攻擊，逼得男騎士單手抓住鐵棍制止，但仍被女子又踹又打，就連員警來了女子仍未停止叫囂。

事後，男騎士驗傷，確定頸部、右手、右手腕及左大腿挫傷，將對女子提告傷害、毀損及妨害名譽；他說，「車禍後我報警，當下女駕駛在跟家人通話，我有聽到她自己說她無駕照，後續我拍事故現場的照片，拍完拿粉筆準備標記現場車輛定位，女駕駛就走去修車廠拿鐵條了。」

網友看完紛紛留言，「祝您拿到額外的年終獎金！真希望能看到後續」、「一看就沒錢賠」、「在警察面前還罵你三字經，這下可以提告不少條了」、「宇智波姐中了自己的物理反攻幻術」、「在這瘋子橫行的當下，行車紀錄器實在太重要了」、「想看最後對方要賠多少」、「事主真的很有耐性，對方拿武器攻擊後，如果是我，真的會忍不住灌她一拳」。

▲▼雲林宇智波女車禍聽到「要報警」氣炸　十字路口拿鐵棍敲人。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

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