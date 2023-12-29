快訊／外送員收小費稱「10多年前墜機」　博恩下架影片：正在釐清

▲博恩給5萬小費。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者曾筠淇／綜合報導

博恩因接下外送平台代言，所以決定給外送員小費，金額從千元至數萬元不等，在影片中，最後一位外送員眼見博恩給他5萬元，先以為被惡整，接著才收下，並透露自己過去在軍中待30年。然經查核，空軍今（29日）表示，查無此人。稍早博恩則在粉專表示，「影片先下架，待後續與各位說明。」

該外送員看到博恩要給他5萬元小費後，透露自己是單親爸，過去在軍中待了30年，是空軍中校飛行員。不過，他10多年前在新竹外海墜機住院2個月，期間老婆往返醫院照顧他，給他送粥送流質食物，卻不幸在騎車途中被撞身亡，所以他一人獨自拉拔3個孩子。

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單親爸說，現在老母親癱瘓在床，每個月請外傭要2.8萬元，加上他前陣子又淋巴癌，家中負擔相當沉重，「所以我不要臉收了（小費），我是因為家裡苦難，我才退伍下來，不然我已經中校了，接著就上校了，你真的給我幫了很大的忙，我不知道怎麼感激你，我都想跪」。

影片讓不少人紅了眼眶，不過有軍事粉專透過外送員所說的資訊進行查核，並向管理軍人退撫的退輔會、以及空軍司令部查證，卻發現「與實情完全不符」。

對此，博恩先在個人臉書寫下「傻眼」2字。稍早他也透過臉書粉專「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」回應，「昨天的影片有多方人士來聯絡與事實不符，正在釐清狀況，但因涉及個資可能還需更多時間。影片先下架，待後續與各位說明。」