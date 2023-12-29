19萬元現金證物全變白紙　警一查抓到自己人！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

曾擔任保二總隊刑警大隊偵查佐的張姓男子，在2021年至2022年間擅自使用門禁卡進入證物室，將已經彌封的證物信封袋剪開，把裡面的現金換成白紙，竊取不法所得共19萬3400元，被高雄地院依加重竊盜罪判處有期徒刑1年，緩刑2年。懲戒法院也在本月做出裁定，判處張男撤職，並停止任用1年。

▲張男偷偷將證物中的現金換成白紙。（示意圖／ETtoday資料照，非本案證物。）

判決書中記載，張男原本在保二總隊刑警大隊擔任偵查佐，2018年間因負責贓物及證物管理業務，而知悉相關保管流程，沒想到他竟利用職務之便，在2021年至2022年11月間，未經當日值班小隊長同意，擅自拿取門禁卡進入證物室，並用自己持有的鑰匙打開保險箱，取出已經彌封的信封袋，將裡頭的現金拿出，再放入一疊白紙當掩飾，前前後後一共下手5次，得手金額總計19萬3400元。

直到2022年12月其他警員打算將查扣的不法所得辦理入庫時，才發現證物袋內的現金紙鈔被換成白紙，調閱監視器錄影畫面追查，結果竟然抓到自己人。張男眼見瞞不住了，於是主動交回竊取的19萬3400元。

案件經過高雄地院審理，法官依加重竊盜罪判處張男有期徒刑1年，緩刑2年，還要向國庫支付8萬元，全案已在今年8月定讞。

懲戒法院本月開庭審理此案，認為張男的行為除了違反刑事法律外，也違反公務員廉政倫理規範、公務員服務法，不僅嚴重破壞同事間的職務信賴關係，也損害證物管理的正確性，以及民眾對警察機關的信賴，足以妨害刑事犯罪追訴的公正性，破壞警務秩序、妨害警察任務達成，有予以懲戒的必要。

法官表示，考量到張男的竊盜手段、次數、金額，以及事後已繳還所竊款項、人事資料、公務人員履歷表所載其經歷、平日工作表現等因素，最終裁定將他撤職，並停止任用1年，全案仍可上訴。