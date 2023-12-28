柯文哲喊務實外交　民進黨：「外交小丑」是務實？

▲柯文哲今天提出「務實外交」主張 。（圖／民眾黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對民眾黨總統候選人柯文哲今（28）在電視政見發表會，主張走「務實外交」路線，民進黨發言人張志豪酸說，劣跡斑斑的柯文哲，根本就只是「外交小丑」，如何代表國家門面？他細數柯昔日外交失言紀錄，包括稱英國鐵道貿易團贈與的懷錶是「破銅爛鐵」、向外媒說「殖民越久越進步」、說屠殺是「猶太人最大的宣傳」等語。

張志豪今天晚間酸說，柯文哲外交失言、外交出醜事蹟一籮筐，舉凡違反外交慣例，任意公開與美國在台協會（AIT）通話紀錄；嘲笑英國鐵道貿易團的懷錶是「破銅爛鐵」；接受美國媒體專訪時，表示「殖民越久越進步」；宣稱600萬人遭到屠殺，是「猶太人最大的宣傳」。

張志豪細數，還有會見麻生太郎時，誤把對方認作是安倍派；訪日時，宣稱「自民黨幹事長」告訴他「台灣沒辦法加入CPTPP」，事後被揭穿根本是「自民黨參議院幹事長」；民眾黨官網上大剌剌寫上「Vote “White”, Vote “Right”」的種族歧視字眼，事後柯文哲卻把過錯推給小編疏失。他質疑，劣跡斑斑的柯文哲，根本就只是「外交小丑」，如何代表國家門面？

此外，對於柯文哲宣稱「把國防預算用特別預算來處理，是逃避立法院的監督」，張志豪指出，柯文哲又在放假消息，說謊不打草稿，特別預算遵循《公債法》、《預算法》規定，一樣納入總體債務計算，柯文哲沒有中央執政經驗不懂，只憑感覺放假消息。

張志豪說，事實上，過去七年多來，蔡英文政府已經還債還了7960億，明年還要再還1150億，總共還債超過9千億，民進黨執政，財政紀律史上最佳，請柯文哲不要再造謠。