一天4537人次進出！北捷「這1站」最冷門　網讚清幽：朝聖過很棒

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北捷「萬芳社區」一天4537人次進出！旅運量排名曝光　西門第二多

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北車站的進出站人次最多。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會搭捷運上班、上課，大家知道哪一站的進站、出站人次最多嗎？台北捷運近期公布最新旅運量，若將今年11月的平均進站人次加上平均出站人次，最熱門的就是台北車站，共有28萬5650人次，而第二多的則是西門站，第三多是市政府站，都在板南線上。

北捷近期公布11月的「各站進出量統計」，若將今年11月的平均進站人次加上平均出站人次，前十熱門的捷運站如下：（數據已四捨五入，由多至少排序）

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1.台北車站｜28萬5650

2.西門｜13萬2453

3.市政府｜12萬5225

4.忠孝復興｜9萬5035

5.中山｜9萬2654

6.BL板橋｜8萬3863

7.南京復興｜7萬8508

8.新埔｜7萬4095

9.松江南京｜6萬9790

10.淡水｜6萬8955

▲▼捷運站下班時段 捷運車廂 人稀少 善導寺站 忠孝新生站。（圖／記者屠惠剛攝）

▲很多人都會搭捷運上班、上課。（資料照／記者屠惠剛攝）

至於前十冷門的捷運站則如下：（數據已四捨五入，由少至多排序）

1.萬芳社區｜4537

2.忠義｜6006

3.辛亥｜6453

4.小碧潭｜6524

5.大湖公園｜7038

6.復興崗｜7631

7.麟光｜8131

8.木柵｜8571

9.先嗇宮｜8858

10.頭前庄｜9474

不過，在北捷公布的最新統計中，並無十四張、秀朗橋、景平、中和、橋和、中原、板新、Y板橋、新埔民生、幸福、新北產業園區的出站數據，故上述捷運站未列入排名。

最熱門的台北車站位在台北市中正區，除了捷運外，也有高鐵、台鐵、機場捷運、轉運站等，可說是台北的中央車站，進出站人次自然較高。

至於最冷門的萬芳社區則在台北市文山區，是山坡地社區，雖然該站的進出人次較少，但不少人則透過Google評論大讚，「該捷運站感覺就像是被一堆公園包圍，即使是假日還是相當清幽」、「位於萬芳社區路口交叉處，為萬芳社區的居民帶來很大的方便」、「運量最低的捷運站，但環境清幽，如果不搭捷運，前來朝聖也是很棒的喔」。

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