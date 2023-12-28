新北第6選區／拉票張宏陸！蔡英文親致電　選民驚喜：真是總統？

▲林國春上直播節目。（圖／翻攝自FB／林國春）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數16天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）有兩位候選人「三度交手」，其中2號國民黨林國春今（28）日在直播節目「志聖鮮思」中跟主持人大聊政事。3號張宏陸則是合體總統蔡英文，貼出蔡英文幫忙拜票的影片。

林國春一早穿著輕便雨衣，雨天站雙十路口「送民眾上班去」後，先是開直播針砭一樁「金融喬貸」案。下午則上網路直播節目「志聖鮮思」，該節目由國民黨前立委陳學聖與國民黨革實院副院長何志勇主持，節目中幾人相談甚歡，討論社會議題「台灣需不需要仿效美國成立緝毒署，從源頭打擊毒販？」也對最新民調等政況發表看法。

張宏陸則在粉專貼出一支影片，「嘿！如果你接到 蔡英文 Tsai Ing-wen 總統的來電，千萬不要懷疑，真的是總統本人啦！」秀出兩人致電第6選區一位選民，讓對方難以置信「蛤？」通話中透露，她很支持張宏陸，「他很顧我們板橋，他辦很多親子活動，我們都會帶小孩去參加。」最後，選民還再次確認「妳真的是總統嗎？」驚喜不已。

▲蔡英文致電第6選區選民拜票。（圖／翻攝自FB／張宏陸）

新北市第6選區中，張宏陸已擔任兩任立委，有現任優勢的他要挑戰三連霸。張宏陸曾獲公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，加上過去有代理板橋市長的經驗，扎根很深、形象良好，可望穩中求勝。

林國春則在新北市升格後，擔任過四屆市議員，有三次更是選區最高票，代表有一定實力。出身警界的他在擔任議員時，曾數次打擊弊案，正義形象深得選民心。這次超過六成民意希望政黨輪替，林國春也持續針對時事抨擊中央，盼獲中間選民青睞，「三戰張宏陸」有機會成功。