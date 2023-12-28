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社會 社會焦點 保障人權

誆「議員服務團隊」詐財騙色　惡男出庭...慘遭圍堵扯領狂罵畜生

記者游瓊華／台中報導

今日網路流傳一段影片，一名陳姓男子打著台中市議員賴順仁服務團隊的名號到處騙財騙色，他27日下午於台中地院出庭後，在地院外遭多名被害人圍堵、扯領，被害人圍住陳男痛罵他「畜生」。

▲男子假冒賴順仁辦公室人員（圖／翻攝社會事影音平台）

▲陳姓男子假冒賴順仁服務團隊人員詐財騙色，27日下午到地院出庭後遭圍堵。（圖／翻攝社會事影音平台）

市議員賴順仁辦公室今天火速發出聲明強調，該名男子確曾在104年曾承接競選網路宣傳工作，但選後已結束職務，但仍多次在公開場合行騙，已有多人受害，提醒民眾不要受騙上當，服務處也已委請律師提告。

影片中可看到，臉戴口罩的陳男被幾位民眾包圍，疑似被害人要求陳男站好、不要跑，痛罵陳男「幹O娘」、「畜生」、「吃得肥肥現在再幹什麼！」陳男邊掙扎邊落跑，帽子、口罩都被扯掉，最後躲進地院門口鐵門後閃人。

賴順仁辦公室指出，該名陳姓男子在104年選舉期間，承接處理競選期間網路宣傳工作，因此取得競選後援會背心與名片，但選舉結束後，後援會成員都已回歸各自崗位。辦公室表示，2019年時陳男自行成立運輸公司承攬物流業務，之後又以合夥、週轉等藉口，誆騙合夥人近百萬元，甚至有女性被騙財騙色；被害人陸續對陳男提告，陳男昨天到地院出庭時遭被害人圍堵。

賴順仁則在今年7、8月間於臉書多次發文，表示陳男穿著他的競選背心，多次在公開場合行騙，已有多人受害，提醒民眾不要受騙上當，服務處也已委請律師提告。

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