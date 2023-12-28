2024選舉倒數16天　法務部四手段防制境外勢力介選

▲2024選舉倒數16天，法務部透過四手段防制境外勢力介選，剷除境外勢力根基。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統、立委大選倒數16天，法務部28日在行政院會報告「境外勢力介選態樣及因應策略」，督導所屬各級檢察機關結合所有查察機關，嚴查妨害選舉不法行為，除防止金錢、暴力、假訊息及選舉賭盤介入選舉外。針對境外勢力透過提供資金、餐會、旅遊招待等不法手段介入選舉，試圖影響投票意向的行為，將嚴謹蒐證積極查辦，確保選舉公正及平和進行，貫徹政府維護自由民主法治之決心。

一、全線清查境外勢力介選人員，剷除境外勢力根基

選舉進入最後倒數計時期間，為能有效防止境外勢力介入選舉，避免境外勢力透過各種滲透手段，影響國內政經局勢，侵蝕我國民主政治基石，所有查察機關應全線掌握境外勢力在台可疑組織或人員，強化情蒐部署，落實嚴密清查以斬斷境外勢力在台根基。

二、全力偵辦境外介選案件，向上溯源追查相關共犯

境外勢力介選不僅影響選舉公平性，更涉及境外敵對勢力在臺發展組織，進而危害到國家安全，法務部因應明年初二合一選舉，擬定選舉查察工作綱領，進而提出三項強韌策略：阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾，並將阻絕境外勢力介選列為本次查察妨害選舉首要重點，本部將督請最高檢察署帶領檢、警、調、廉、移民等查察機關全力偵辦，秉持速查嚴辦原則，削株掘根追查相關共犯，切斷境外勢力在臺網絡，維護國家安全。

三、全民攜手反制境外勢力，共同守護自由民主法治

因應近年境外勢力對臺軍事恫嚇、網路駭客、滲透分化及散布假訊息等統戰手法，為使民眾對於境外勢力介選有充分了解，法務部依照前開工作綱領要求所有查察機關應加強宣導境外勢力介選手法，對於不明邀約旅遊、招待、餐會應審慎考慮，其中可能是候選人或樁腳包裝行賄手法，切勿貪圖一時短暫利益而觸法。

另外，也透過提供檢舉境外勢力介選最高2000萬元檢舉獎金，鼓勵全民共同檢舉境外勢力介選，藉此清查所有在臺境外勢力，共同守護我國得來不易的自由民主法治價值。

四、全面防堵境外勢力介選，維護選舉公正性

透過近年偵辦境外勢力介選案件分析，境外勢力可能透過在台組織提供金錢、物資及散布假訊息等不同手段介入選舉，為全面防堵境外勢力介選，本部規劃從資金網絡、資訊網絡及人脈網絡等三大面向，擬定策進作為，切斷境外勢力資金網絡、即時下架不實訊息及清查人脈網絡，全面性防堵境外勢力介入選舉，確保國人基於自由意志判斷選出我國領導者及決策者。