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國寶藝師李榮烈《籃胎漆器之濫觴》新書發表　外孫女執筆更添溫度

▲傳統工藝保存者李榮烈發表新書《籃胎漆器之濫觴》。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲傳統工藝保存者李榮烈發表新書《籃胎漆器之濫觴》。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

文化部認定的「人間國寶」藝師李榮烈近期發表《竹密水流：李榮烈竹工藝－籃胎漆器之濫觴》新書，南投縣文化局指出，書中從其外孫女李鐛涵視角，記述外公從學藝、創作竹漆藝、教學等生命歷程，是少數以傳統工藝保存者親屬角度寫成的無形文化資產出版品。

縣府文化局26日舉辦新書發表會，局長林榮森及李榮烈教過的學生都到場，與李榮烈共享新書出版的喜悅；文化局表示，李榮烈浸淫竹編技藝超過半世紀，是台灣第一位以「籃胎漆器」技法創作的工藝家，也結合竹編與漆器自成一格、突破竹編不能盛裝液體的侷限，作品多次榮獲全國獎項，包括文化部工藝成就獎，並於民國98年以「竹工藝（籃胎漆器）」登錄為南投縣傳統工藝保存者、民國105年成為國家重要傳統工藝保存者。

▲傳統工藝保存者李榮烈發表新書《籃胎漆器之濫觴》。（圖／南投縣政府提供）

文化局輔導協助李榮烈申請文化部文化資產局112年C類補助計畫，由李鐛涵以孺慕視角、近距離訪問，並整理藝師創作手稿，編輯出版《籃胎漆器之濫觴》，內容以「劈竹刮青」、「丹漆隨夢」、「竹密水流」等主題呈現，使大眾可以隨著作者的筆觸，抽絲剝繭地認識李榮烈及其一生學習與推廣的竹漆工藝文化。

▲傳統工藝保存者李榮烈發表新書《籃胎漆器之濫觴》。（圖／南投縣政府提供）

▲傳統工藝保存者李榮烈發表新書《籃胎漆器之濫觴》。（圖／南投縣政府提供）

李榮烈表示，他18歲時透過工藝研究班接觸傳統工藝，直至今日有所成就，感謝文化局給他機會，讓他能將一生所學記錄於書中；李鐛涵說，從小看著阿公作品長大，但沒見過創作的樣子，學校畢業後回到工作室幫忙拍攝，過程中對工藝產生興趣，決定學習更多及記錄這本書，希望融入家人的視角，做出與過去其他書不同的區別。

林榮森指出，年輕人願意接觸傳統工藝非常難得，希望藉此激發更多年輕人對傳統工藝的興趣，提升認同度與接受度，鼓勵更多年輕人投入工藝領域，讓籃胎漆器有更好的傳承。

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