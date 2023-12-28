當眾求婚糗爆了！他被女友哀求「快站起來」　尷尬跪60秒死心

▲羅馬市中心的浪漫求婚變調。（圖／翻攝TikTok@herclueless）



記者吳美依／綜合報導

國外一段求婚失敗的影片在TikTok瘋傳，一對情侶前往羅馬度假時，男方趁著燈光美氣氛佳，在廣場中央單膝下跪，未料此舉顯然嚇到女友，只見他一臉尷尬地維持姿勢長達60秒，被不斷哀求「站起來」之後，依然慘遭拒絕。

根據影片，事件發生在羅馬精品大街「孔多蒂街」（Via dei Condotti），情侶在義大利經典名曲「我的太陽」（O Sole Mio）旋律中翩翩起舞，周圍還有聖誕佳節的燈光與布置，氣氛相當溫馨和樂。

未料，女方隨著舞步轉圈、再度面向男友時，看到的卻是對方單膝下跪遞出求婚鑽戒，「妳願意嫁給我嗎？」雖然她臉上還是掛著笑容，但似乎驚恐多於開心，手足無措地哀求男友站起來、停下來，「我沒有預料到這個，我還沒有準備好。這就是我們來羅馬的原因嗎？」

令人尷尬的是，遠處的路人與居民似乎沒有發現，還多次發出歡呼與鼓掌。在僵持約1分鐘後，男方依然勉強擠出笑臉，不死心追問，「所以這是答應還是不答應」，女方猶豫了一下，終於勇敢拒絕。

許多網友紛紛留言表示，他們絕對不會答應公眾求婚，如果想要這麼做，一定要事先和另一半討論。但也有人認為，女方的行為讓男方非常難堪，「他值得更好的。」

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