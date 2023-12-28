　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

當眾求婚糗爆了！他被女友哀求「快站起來」　尷尬跪60秒死心

▲▼當眾求婚糗爆了！他被女友哀求「快站起來」　尷尬跪60秒死心。（圖／翻攝TikTok@herclueless）

▲羅馬市中心的浪漫求婚變調。（圖／翻攝TikTok@herclueless）

記者吳美依／綜合報導

國外一段求婚失敗的影片在TikTok瘋傳，一對情侶前往羅馬度假時，男方趁著燈光美氣氛佳，在廣場中央單膝下跪，未料此舉顯然嚇到女友，只見他一臉尷尬地維持姿勢長達60秒，被不斷哀求「站起來」之後，依然慘遭拒絕。

根據影片，事件發生在羅馬精品大街「孔多蒂街」（Via dei Condotti），情侶在義大利經典名曲「我的太陽」（O Sole Mio）旋律中翩翩起舞，周圍還有聖誕佳節的燈光與布置，氣氛相當溫馨和樂。

@herclueless Good @Cartier ♬ original sound - herclueless

未料，女方隨著舞步轉圈、再度面向男友時，看到的卻是對方單膝下跪遞出求婚鑽戒，「妳願意嫁給我嗎？」雖然她臉上還是掛著笑容，但似乎驚恐多於開心，手足無措地哀求男友站起來、停下來，「我沒有預料到這個，我還沒有準備好。這就是我們來羅馬的原因嗎？」

令人尷尬的是，遠處的路人與居民似乎沒有發現，還多次發出歡呼與鼓掌。在僵持約1分鐘後，男方依然勉強擠出笑臉，不死心追問，「所以這是答應還是不答應」，女方猶豫了一下，終於勇敢拒絕。

許多網友紛紛留言表示，他們絕對不會答應公眾求婚，如果想要這麼做，一定要事先和另一半討論。但也有人認為，女方的行為讓男方非常難堪，「他值得更好的。」

►►►她在麥當勞點餐「竟被求婚」　當場爆氣走人！男友尷尬表情全被拍

►►►伴郎致詞一半「跪地求婚」　賓客竟也跟著嗨！新郎氣到走人

►►►隔60年！阿公求婚高中戀人「自備老花眼鏡」唸誓詞　她噴淚點頭嫁

ET快訊
玉兔產後1年「愛愛不到1次」　老公認了沒慾望：冥想高潮比做愛
隋棠哀悼已故國中生「太殘忍了」！　父母網友：上課都要擔心害怕
快訊／司機恍神！拖板車失控撞到「折甘蔗」　扯下大片護欄
國三生「裝葉克膜救不回」！　醫揭原因
快訊／點名Dcard、PTT下架割頸少年　新北地院被網友怒噴
快訊／屏東監獄傳意外！父等見兒一面　無預警昏倒趴倒桌面
韓警「兩大疏失」害死李善均！　警察廳長死不認錯：我不同意
割頸加害人遭肉搜！衛福部喊「別再傳」：散布者最重罰15萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李善均最後訪談曝光！登奧斯卡「如夢一場」　悲嘆日記劃下休止符

金正恩加快戰爭準備　首爾模擬北韓突襲！逾千軍警舉行國防演習

女頭等艙遭男乘客「手伸胯下」侵犯　怪空姐只給酒不救：至少9杯

當眾求婚糗爆了！他被女友哀求「快站起來」　尷尬跪60秒死心

韓警辦案「兩大疏失」害死李善均！　警察廳長死不認錯：我不同意

紅遍黑白兩道！克拉克手槍發明人94歲辭世　336億身家留小51歲嫩妻

22歲前玻利維亞小姐被關了　住處搜出AK-47還帶武器跑趴

特斯拉爆「金屬爪插進人體」　工程師秒噴血！馬斯克發文反擊

勒索李善均5千萬韓元！28歲女「抱娃出庭」受審　知廉恥全身包緊緊

女兒誤把鈔票當白紙　母見滿地碎片崩潰「一個月生活費全沒」

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

李善均最後訪談曝光！登奧斯卡「如夢一場」　悲嘆日記劃下休止符

金正恩加快戰爭準備　首爾模擬北韓突襲！逾千軍警舉行國防演習

女頭等艙遭男乘客「手伸胯下」侵犯　怪空姐只給酒不救：至少9杯

當眾求婚糗爆了！他被女友哀求「快站起來」　尷尬跪60秒死心

韓警辦案「兩大疏失」害死李善均！　警察廳長死不認錯：我不同意

紅遍黑白兩道！克拉克手槍發明人94歲辭世　336億身家留小51歲嫩妻

22歲前玻利維亞小姐被關了　住處搜出AK-47還帶武器跑趴

特斯拉爆「金屬爪插進人體」　工程師秒噴血！馬斯克發文反擊

勒索李善均5千萬韓元！28歲女「抱娃出庭」受審　知廉恥全身包緊緊

女兒誤把鈔票當白紙　母見滿地碎片崩潰「一個月生活費全沒」

新台灣人安以恩奪台企甲最佳球員　足協：不欠款獎金全數發放

年末星光電影交流分享會　台南市社會局邀市民觀注婦女權益

李善均最後訪談曝光！登奧斯卡「如夢一場」　悲嘆日記劃下休止符

首見！金管會2023只准中信銀開分行　落腳湖口

微星老總坦言錯失這波AI機會「不好意思」　3~5年非PC要佔營收2成

面福地又卡快速道路　「阿扁豪宅」8年房價慘跌2860萬

開箱日本吉卜力公園「大倉庫必看8亮點」　交通門票、停留時間建議

金正恩加快戰爭準備　首爾模擬北韓突襲！逾千軍警舉行國防演習

新北第6選區／拉票張宏陸！蔡英文親致電　選民驚喜：真是總統？

超越美味！築間幸福鍋物在社會責任上的承諾和實踐

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

國際熱門新聞

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

勒索李善均鉅款！28歲女「抱娃出庭」受審

國際油價下跌　從1個月高位回落

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

快訊／北韓官媒：金正恩下令軍隊加快戰爭準備

節儉拚29年剛買屋！新加坡46歲男車禍亡

李善均涉毒遭調查後輕生 　檢警、媒體挨批

韓警辦案疏失害死李善均　警察廳長不認錯

是誰害死李善均？媒體獵巫搶快加速社死

路透：五月天遭施壓　選舉前表態支持一中

李善均輕生！同學盼南韓社會：勿多做譴責

日高島屋蛋糕塌陷　公司道歉曝原因

更多熱門

相關新聞

她被求婚下秒卻墜崖亡！案情反轉　男友被逮

她被求婚下秒卻墜崖亡！案情反轉　男友被逮

土耳其一名女子7月和男友一同到西北部城市恰納卡萊（Canakkale）遊玩，兩人到當地一個有壯麗景色的懸崖邊欣賞日落，隨後男友便向她求婚。然而誰也沒想到數分鐘後，她卻失足跌落懸崖慘死。她的男友聲稱，當時兩人喝了小酒，但也指責當局並未安裝安全設施。如今經過5個月的調查，案情卻出現反轉，警方在懸崖邊發現「嚴重爭吵痕跡」，因此依故意殺人罪嫌將涉嫌重大的死者男友逮捕。

主持人在音樂節求婚！網求退票：老蕭為他少唱

主持人在音樂節求婚！網求退票：老蕭為他少唱

熊熊吃味「1件事不理解

熊熊吃味「1件事不理解

帥尪當眾捧花下跪補求婚 ！

帥尪當眾捧花下跪補求婚 ！

女在男友求婚前一刻　發現被劈腿崩潰

女在男友求婚前一刻　發現被劈腿崩潰

關鍵字：

求婚

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面