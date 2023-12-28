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蘋果兩款Apple Watch又能賣了！　上訴法院：禁售令暫緩實施

▲▼Apple Watch Ultra 2。（圖／蘋果官網）

▲Apple Watch Ultra 2等兩款機型都可再販售。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

由於專利爭議，先前蘋果被下達暫停銷售兩款Apple Watch產品，不過最新訊息指出，美國上訴法院暫停了美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果部分智慧手錶提出的禁令，代表蘋果Apple Watch Series 9 和Apple Watch Ultra 2 兩款產品的銷售可以暫時恢復。

今年 10 月，國際貿易委員會（ITC）對於該專利糾紛作出最終裁決，認定 Apple Watch 侵犯了Masimo 的專利，而案件在經過為期60 天的總統審查之後終是塵埃落定。

蘋果曾提出緊急動議，要求美國聯邦巡迴上訴法院停止執行ITC 的命令。在此之前，ITC 曾裁定蘋果侵犯了醫療科技公司 Masimo 的專利權。根據路透社報道，分析師稱最終裁決可能會為兩家公司帶來數百萬美元的損失，並可能迫使蘋果「變通處理」這個問題或最終達成和解。

蘋果曾在動議文件中表示，美國海關和邊境保護局計劃於 2024 年 1 月 12 日重新評估Apple Watch Series 9 和 Ultra 2 手錶，蘋果認為這不屬於ITC 禁令範圍，認為法院應該批准足夠長的擱置時間，以便海關作出決定。

蘋果在聲明中稱，在新的一年裡，又能夠及時向用戶出售Apple Watch 全系產品，為此感覺非常高興。Apple Watch Series 9 和Apple Watch Ultra 2（包含血氧功能）將開始在美國Apple Store 重新發售，明天下午12 點前在蘋果官網重新發售。不過，恢復銷售僅限上訴期間這一時間段，仍需等到明年 1 月中旬法院作出最終裁決。

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