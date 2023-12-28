謝佩芬：侯友宜、王鴻薇長春路競總　架4層樓高巨型違建

▲謝佩芬今天質疑王鴻薇競選總部是違建。（圖／謝佩芬辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委候選人謝佩芬今（28）質疑，國民黨總統候選人侯友宜與立委候選人王鴻薇位於台北市長春路的聯合競選總部，未經申請擅自改建原有建築，是4層樓高巨型違建，不但將鐵架懸掛在人行道之上影響行人安全，更不願拆除改善。

謝佩芬說，從資料照片可見，該建築是過去蔣萬安擔任立法委員期間的服務處，今年3月時只是一棟平凡的建築物，在12月初遭到檢舉時，已成為一座張貼兩人與台北市長蔣萬安合影廣告、4層樓高的巨型違建物，但直到昨天仍沒有任何改變，甚至在被民眾檢舉、市府明確認定違規後，還新增了自己的候選人號次，作為立委明顯知法犯法、明知故犯。

賴清德競選總部發言人趙怡翔補充，依據內政部《違章建築處理辦法》，擅自建築之建築物屬違建，除非屬既存、不影響公共安全的建築，否則應立即拆除，並沒有所謂的緩衝期，而王鴻薇擅自搭鐵架增加建築物縱深，除了延伸至人行道上方兩公尺，造成路過行人擔心自身安全，還懸掛3層樓高的包棟式廣告物，直接違反《台北市競選廣告物管理自治條例》。

謝佩芬提到，民眾陳請資料中的台北市政府建管處公文，顯示台北市政府已認定該看板為違建，但王鴻薇卻推卸說該建築物是支持者提供、現在找不到工人拆除。她表示，王鴻薇找得到廠商為看板貼上自己的號次，卻說找不到工人，她相當樂意提供自己配合廠商的聯繫方式，協助王鴻薇盡快處理影響行人、行車安全的巨型違建物，不要跟侯友宜的文大凱旋苑爭議一樣以拖待變。

謝佩芬也呼籲台北市長蔣萬安，在如此巨型的違建上有著市長的照片，明顯陷市府於不義，應請王鴻薇盡快拆除該違建，不要知法犯法，也期望做為多屆市議員、現任立委的王鴻薇做市民最好的榜樣，不要再次雙標，自己天天指著賴清德的老家說是違建，卻對自己競選總部的違建視而不見，不要拖延到選舉結束才處理，這將是對市民最壞的示範。