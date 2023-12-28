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瘋電影／全羅道少年殺人事件　冤獄平反需要一群義勇軍

文／賴賴

▲▼全羅道少年殺人事件。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

真實事件改編，這部作品深刻地描述警界內部的善與惡之戰。劇情聚焦於一群道德敗壞的警官們，為了個人的升遷，不擇手段地犧牲了一群無辜的孩子。孩子被陷入了不公的冤獄，卻最終在長大後獲得了一位正義警察的解救。這部電影以深刻的人性探討和緊湊的敘事，向我們展示即使在最黑暗的角落，仍有菩薩和天使的存在，不論遭遇多麼艱難的挑戰，公平和正義終將顯現。這不僅是一部關於正義最終勝利的影片，也是對那些在黑暗中尋找光明的人們的深刻致敬。

卓越的卡司陣容。每位演員以其獨特的演技，將角色生動地詮釋出來，為這部作品增添深度和真實感。無論是正義的警察，還是那位為了升遷而犧牲無辜的壞警官，每個角色都被演繹得淋漓盡致，讓觀眾能夠深刻感受到故事中的道德掙扎和情感衝突。電影好看

片　　名：全羅道少年殺人事件
英文片名：The Boys
類　　型： 犯罪、懸疑
上映日期：2023-12-01
片　　長：123分
導　　演： 鄭智泳
演　　員： 薛景求、劉俊相、陳慶、許城泰
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫


劇情大綱

影片改編自真實案件，講述在地方小邑的一個超市發生的搶劫致死案件，一個調查班長對案件中被指控為犯人的全羅道少年殺人事件展開重新調查的故事。[10]片中時間線設定在案件發生一年後的2000年和17年後的2016年，並在兩條時間線之間交叉敘事。資深刑警黃俊哲在2000年前往完州郡上任搜查班長，他接到「知道參禮國家超市案件的真兇」後展開了調查，在這過程中黃俊哲發現警察大學出身的精英刑警崔宇成是調查造假的中心人物，黃俊哲雖努力還原案件的真相，但被指責「陷害組織」，因此他被調往更惡劣的赴任地任職。17年後的2016年，黃俊哲聽到當年被指控為犯人的參禮少年三人幫將申請重審的消息，他開始猶豫是否要給予幫助。

▲▼全羅道少年殺人事件。（圖／imdb）

▲當年唯一證人也就是受害者的女兒，因沒確認清楚而造成三名兒童的冤獄。

▲▼全羅道少年殺人事件。（圖／imdb）

▲為了冤獄男孩們的奔走導致最後自己的官位都不保的正義警察。

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