四期教育成佛有你／阿嬤孫女氣噗噗　爸爸帶女兒觀照

文／籃閔釋

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【初轉之法】銅獎 籃閔釋 作品：佛陀教我的正向教養

身為一位父親，除了養家活口以外，還有什麼比教育孩子更重要的事呢？然而，教養從不是一件簡單的事，無論是親子關係、生活常規、價值觀的建立……等等，這些零零總總的大小事，都在日常生活中與孩子不斷地拉扯、衝突、磨合與嘗試中，一點一滴地摸索著，協力建立出屬於我們家的教養模式。雖然教養這種事沒有什麼標準答案，但卻也因此常常自我懷疑，我的做法是對的嗎？這樣做真的好嗎？尤其是在與孩子發生教養衝突時，更容易陷入自責與困惑。



阿德勒的正向教養是當前親子教養的顯學，結合薩提爾的對話理論與蒙特梭利教育理念，國內外總有著許多專家圍繞著這些學說提出各種建議與課程，甚至還有許多工作坊的開設，試圖協助家長們解決教養的問題。然而，理論終究是理論，實作又是另一回事，從實作再套用到自己的孩子身上時又更不一樣。在與同齡孩子的家長群組中往往免不了聊到各式各樣的教養問題，無論是否真能解決，但大家的共同感想都是「教養，難啊！」



看看自己的女兒，小時候常常一下要這個，一下要那個，東西得不到或事情做不好就立刻沮喪、哭鬧、生氣，什麼事都要以自我為中心，講理又講不聽。雖然知道這是因為她的年紀還小，掌管理性的前額葉還未發育成熟，但這些因為衝動所犯下的錯還是讓人感到煩悶。直到後來某一日我在讀誦佛經，唸到「懺悔偈」時，心中突有所感，這不就是「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生」嗎？



前段時間，女兒因為挑選上學要穿的衣服與她的外婆意見相左，個性本就不合的祖孫兩人隨即起了口角。在一番爭吵後，女兒一邊哭著進到房間來找爸爸尋求安慰，一邊嚷著『阿嬤凶我』，殊不知老人家也在同一時間找太太抱怨阿孫的不懂事。對此我也只能感到無奈，老人家的習氣難改，只能先從孩子下手，但要如何才能幫助孩子擺脫情緒，也避免以後可能發生的衝突呢？

▲聰明伶俐的姐姐。



細細回想每一次孩子脾氣爆炸的時候，好像都是起因於言語上的對抗，可能是孩子說了比較不禮貌的話，或是大人用了太激烈的詞語；但是對心思敏感細膩的女孩兒來說，她無法理解在衝突的話中藏有什麼真正要傳達給彼此的訊息，反倒是在這強烈的情緒之下，覺得好像不被愛了一樣。因為愚癡而不懂用更好的溝通方式，因為嗔怒導致衝突更嚴重，因為貪愛而感到悲傷，貪瞋痴三毒就這樣又輪迴了一次。



佛陀初轉法輪時講述了「八正道」，其中有一項是「正語」，也就是使用正確的語言與文字。在教導孩子的過程中，自然不會去犯「兩舌」之過，而「妄語」和「綺語」也會盡可能避免，唯獨這防不勝防的「惡口」，往往在教養的衝突中因為控制不住自己的耐心與脾氣，冷不防地就脫口而出，導致事態更加嚴重了。



然而為什麼會口出惡言呢？因為沒有用「正見」觀察事件的本質，沒有用「正思維」去思考該怎麼處理，當情緒一湧上來時，也無法立即地以「正念」清楚地覺知當下，更別說用「正定」讓思緒專注平穩下來，好好處理事情。於是說不了正言，行不了「正業」，生活與生命弄得一團糟，而這一切都因為我們沒有好好地精進、修正自己的行為。小孩是如此，而應當成為小孩榜樣的大人也是如此，如果大人自己都沒辦法好好地導正自己，又怎能導正小孩呢？



在正向教養的理論中，父母與照顧者要先正視自己的狀態，才有能力照顧孩子，建立孩子的安全感，理解孩子行動的背後原因，然後以溫和而堅定的態度引導孩子學會控制情緒、培養自信。而在佛陀教導的「八正道」中，不僅涵蓋了這些，而且更能具體地思考到該怎麼去運用，並且實際進行。



於是在女兒來求助時，我並未被她的情緒影響，當然有部分原因是因為我並不是當事人，但更大的因素是透過覺知與專注，我更能清楚地明白要如何透過正向的言語勸慰與行動安撫，協助她冷靜下來。詢問之後才明白，原來小孩怕中午太熱，不肯穿長袖上衣，但老人家怕早上偏涼，堅持要她穿長袖。這聽起來是小事，但生活中的諸多衝突，不就是在貪瞋痴的作用下，由小事變成大事嗎？因此在解決孩子的問題之後，我帶著她重新檢視了一次剛剛的衝突事件，觀照在那個當下心裡產生的想法，找出有沒有更好的解決方法，以及之後遇到類似的事件時她要怎樣做才能避免衝突。



值得一記的是，在帶領女兒觀照的過程中，她察覺到生氣的痛苦、被凶時的委屈、想穿短袖卻被阻止的難過……等等情緒，於是我就連帶提了一下「八苦」，她眨了眨眼睛問我說：「為什麼會有這麼多苦呢？」趁著離出門上學還有一點點短暫的時間，藉著這個問題，我又簡短講了一下佛陀的故事，喜歡聽故事的女兒自然聽得津津有味，也開始思索還有那些苦？她遇到了苦又會怎麼做呢？



其實在教養的過程中，我真切地體會到何謂「教學相長」，透過佛陀教我的正向教養，不僅是教孩子正確的生活態度與價值觀，更重要的是身為父母的自己是否也能力行「正精進」，與孩子一起成就更好的彼此。關於父母這件事，我還在學。





註、八正道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

八苦：生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得，五取蘊苦。

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