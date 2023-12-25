　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

四期教育成佛有你／阿嬤孫女氣噗噗　爸爸帶女兒觀照

文／籃閔釋

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【初轉之法】銅獎　籃閔釋　作品：佛陀教我的正向教養

身為一位父親，除了養家活口以外，還有什麼比教育孩子更重要的事呢？然而，教養從不是一件簡單的事，無論是親子關係、生活常規、價值觀的建立……等等，這些零零總總的大小事，都在日常生活中與孩子不斷地拉扯、衝突、磨合與嘗試中，一點一滴地摸索著，協力建立出屬於我們家的教養模式。雖然教養這種事沒有什麼標準答案，但卻也因此常常自我懷疑，我的做法是對的嗎？這樣做真的好嗎？尤其是在與孩子發生教養衝突時，更容易陷入自責與困惑。

阿德勒的正向教養是當前親子教養的顯學，結合薩提爾的對話理論與蒙特梭利教育理念，國內外總有著許多專家圍繞著這些學說提出各種建議與課程，甚至還有許多工作坊的開設，試圖協助家長們解決教養的問題。然而，理論終究是理論，實作又是另一回事，從實作再套用到自己的孩子身上時又更不一樣。在與同齡孩子的家長群組中往往免不了聊到各式各樣的教養問題，無論是否真能解決，但大家的共同感想都是「教養，難啊！」

看看自己的女兒，小時候常常一下要這個，一下要那個，東西得不到或事情做不好就立刻沮喪、哭鬧、生氣，什麼事都要以自我為中心，講理又講不聽。雖然知道這是因為她的年紀還小，掌管理性的前額葉還未發育成熟，但這些因為衝動所犯下的錯還是讓人感到煩悶。直到後來某一日我在讀誦佛經，唸到「懺悔偈」時，心中突有所感，這不就是「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生」嗎？

前段時間，女兒因為挑選上學要穿的衣服與她的外婆意見相左，個性本就不合的祖孫兩人隨即起了口角。在一番爭吵後，女兒一邊哭著進到房間來找爸爸尋求安慰，一邊嚷著『阿嬤凶我』，殊不知老人家也在同一時間找太太抱怨阿孫的不懂事。對此我也只能感到無奈，老人家的習氣難改，只能先從孩子下手，但要如何才能幫助孩子擺脫情緒，也避免以後可能發生的衝突呢？

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲聰明伶俐的姐姐。

細細回想每一次孩子脾氣爆炸的時候，好像都是起因於言語上的對抗，可能是孩子說了比較不禮貌的話，或是大人用了太激烈的詞語；但是對心思敏感細膩的女孩兒來說，她無法理解在衝突的話中藏有什麼真正要傳達給彼此的訊息，反倒是在這強烈的情緒之下，覺得好像不被愛了一樣因為愚癡而不懂用更好的溝通方式，因為嗔怒導致衝突更嚴重，因為貪愛而感到悲傷，貪瞋痴三毒就這樣又輪迴了一次。

佛陀初轉法輪時講述了「八正道」，其中有一項是「正語」，也就是使用正確的語言與文字。在教導孩子的過程中，自然不會去犯「兩舌」之過，而「妄語」和「綺語」也會盡可能避免，唯獨這防不勝防的「惡口」，往往在教養的衝突中因為控制不住自己的耐心與脾氣，冷不防地就脫口而出，導致事態更加嚴重了。

然而為什麼會口出惡言呢？因為沒有用「正見」觀察事件的本質，沒有用「正思維」去思考該怎麼處理，當情緒一湧上來時，也無法立即地以「正念」清楚地覺知當下，更別說用「正定」讓思緒專注平穩下來，好好處理事情。於是說不了正言，行不了「正業」，生活與生命弄得一團糟，而這一切都因為我們沒有好好地精進、修正自己的行為。小孩是如此，而應當成為小孩榜樣的大人也是如此，如果大人自己都沒辦法好好地導正自己，又怎能導正小孩呢？

在正向教養的理論中，父母與照顧者要先正視自己的狀態，才有能力照顧孩子，建立孩子的安全感，理解孩子行動的背後原因，然後以溫和而堅定的態度引導孩子學會控制情緒、培養自信。而在佛陀教導的「八正道」中，不僅涵蓋了這些，而且更能具體地思考到該怎麼去運用，並且實際進行。

於是在女兒來求助時，我並未被她的情緒影響，當然有部分原因是因為我並不是當事人，但更大的因素是透過覺知與專注，我更能清楚地明白要如何透過正向的言語勸慰與行動安撫，協助她冷靜下來。詢問之後才明白，原來小孩怕中午太熱，不肯穿長袖上衣，但老人家怕早上偏涼，堅持要她穿長袖。這聽起來是小事，但生活中的諸多衝突，不就是在貪瞋痴的作用下，由小事變成大事嗎？因此在解決孩子的問題之後，我帶著她重新檢視了一次剛剛的衝突事件，觀照在那個當下心裡產生的想法，找出有沒有更好的解決方法，以及之後遇到類似的事件時她要怎樣做才能避免衝突。

值得一記的是，在帶領女兒觀照的過程中，她察覺到生氣的痛苦、被凶時的委屈、想穿短袖卻被阻止的難過……等等情緒，於是我就連帶提了一下「八苦」，她眨了眨眼睛問我說：「為什麼會有這麼多苦呢？」趁著離出門上學還有一點點短暫的時間，藉著這個問題，我又簡短講了一下佛陀的故事，喜歡聽故事的女兒自然聽得津津有味，也開始思索還有那些苦？她遇到了苦又會怎麼做呢？

其實在教養的過程中，我真切地體會到何謂「教學相長」，透過佛陀教我的正向教養，不僅是教孩子正確的生活態度與價值觀，更重要的是身為父母的自己是否也能力行「正精進」，與孩子一起成就更好的彼此。關於父母這件事，我還在學。

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

註、八正道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。
八苦：生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得，五取蘊苦。

觀看靈鷲山成佛藍圖 2024四期教育最新課程總覽
 https://edu.ljm.org.tw/edm/ljmclass_allist_edm.html
認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育
https://edu.ljm.org.tw/edm/ljm_ed

 
ET快訊
台灣高鐵讓上海妹感動　大讚超人性化功能
拉近年輕人距離　侯友宜承諾：當選後體育署升體育及青年發展部
快訊／新竹民宅大火　1女「無呼吸心跳」
NCT Ten「摔落升降舞台坑」影片曝光　網怒批SBS
她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！最美博士曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

四期教育成佛有你／阿嬤孫女氣噗噗　爸爸帶女兒觀照

瘋電影／名偵探柯南：黑鐵的魚影　灰原哀身分被識破

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

四期教育成佛有你／阿嬤孫女氣噗噗　爸爸帶女兒觀照

瘋電影／名偵探柯南：黑鐵的魚影　灰原哀身分被識破

天冷喝熱咖啡、熱茶？　專家搖頭恐讓手腳更冰

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

孫生被林襄吐槽「鳥沒啥用」反擊了！　自豪技術好：吃過都說讚

亞運3X3男籃成「最佳運動團隊」　教練盼台灣加強發展

謝典林表態！總統挺侯康　政黨票稱「擺脫藍綠惡鬥」投民眾黨

四期教育成佛有你／阿嬤孫女氣噗噗　爸爸帶女兒觀照

台灣高鐵讓上海妹感動　超人性化功能大讚：不愧是寶島

王金平出手！馬英九、連戰任侯友宜後援會榮譽總會長　挺郭派歸隊

台灣新住民關懷總會涉助中國介選　女理事長遭收押

快訊／竹東民宅火警竄出濃煙　1女被救出「已無呼吸心跳」

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

故事主創結構開始發現胚變

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

轉角遇見「錦」壽司

小生：3招判斷男人對妳超有意思

Whereis足跡／由布院?湯布院?

超市火鍋肉片變出5道美味料理

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

7道超下飯的絞肉料理

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

夢到貓咪代表什麼意思呢？

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

更多熱門

相關新聞

故事主創結構開始發現胚變

故事主創結構開始發現胚變

位於東京八丈島臨海所建的海洋設施「 太平洋浮標 」，為了正式啟動連結世界各地警察機構的即時影像監視器系統，世界各國的工程師受邀，為連接歐洲刑警機構的監控網路系統來進行共同研發。應用臉部辨識的某個「 新技術 」也同時進行了測試。

超越娛樂的音樂經濟

超越娛樂的音樂經濟

時間花在哪成就就在哪　

時間花在哪成就就在哪　

某天你突然有一團兄弟

某天你突然有一團兄弟

叩別臨終母親苦諦教我走出傷痛

叩別臨終母親苦諦教我走出傷痛

關鍵字：

瘋電影四期教育賴賴靈鷲山成佛有你

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

電信3雄爭霸戰再起　遠傳499企業資費更優

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

弟遭殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住院2月

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面