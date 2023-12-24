瘋電影／名偵探柯南：黑鐵的魚影　灰原哀身分被識破

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情節奏緊湊，這次開場就很緊張，組織有人被殺害，充滿諜報氣氛，從追查到被追殺，被擄走了好友，複雜又糾新的布局讓這次的柯南很不同，而過程出入不同場景，驚動的都是國際組織和厲害的國際殺手，這比較像是大學生和年輕人的劇情設計，整體是好看的，在轉場視覺鏡位設計都很用心。

柯南這次和相同變小的好友，幾乎都到了生離死別的地步，小朋友群中最聰明的小女孩，因為身分曝光似乎已經不能繼續躲在博士身邊，不過帥氣的柯南並不認為這是一件事情，所以結局有了溫暖定心的設計，好看。

片 名：名偵探柯南 黑鐵的魚影

英文片名：Detective Conan The Movie: Black Iron Submarine

類 型：動畫、懸疑/驚悚

上映日期：2023-07-06

片 長：109分

導 演： 立川讓

演 員： 高山南 、 山崎和佳奈 、 小山力也 、 林原惠 、 堀之紀 、 古谷徹 、 池田秀一 、 緒方賢一 、 岩居由希子 、 高木涉 、 大谷育江

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：普威爾



劇情大綱

當絕不能碰觸的 < 黑盒子 > 被開啟時遭封印的過去，如今浮出水面

位於東京八丈島臨海所建的海洋設施「 太平洋浮標 」，為了正式啟動連結世界各地警察機構的即時影像監視器系統，世界各國的工程師受邀，為連接歐洲刑警機構的監控網路系統來進行共同研發。應用臉部辨識的某個「 新技術 」也同時進行了測試。

另一邊，在園子的招待下，柯南與少年偵探團也為了賞鯨來到八丈島，柯南接到沖矢昴（赤井秀一）的電話，得知歐洲刑警機構職員在德國被琴酒殺害的消息。對此深感不妙的柯南，決定跳上正開向「太平洋浮標」的專屬警備艇以潛入設施，黑田兵衛等警示廳相關人員也在艇內。

此時，設施內正為了啟動系統而進行各種準備，卻發生了女工程師慘遭黑暗組織誘拐事件！而她所持有的紀錄著某個重要情報的USB也不幸落入黑暗組織手中。深海中發出令人顫慄的金屬摩擦聲。而在八丈島過夜的灰原身旁也出現了黑影，悄悄逐步接近⋯

▲一開始大家都興高采烈，柯南又不見了。

▲柯南和灰原有著深厚的革命情感。

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