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瘋電影／泰勒絲：時代巡迴演唱會　超越娛樂的音樂經濟

文／賴賴

▲▼泰勒絲：時代巡迴演唱會。（圖／IMDB）

瘋言瘋語：

史上第一個票房突破10億美元的巡迴演唱會。雖然不是泰勒絲的粉絲，單以高分電影及票房偉大的號召，還是很理性冷靜地來看這場演唱會電影，憑良心說，最大看點是舞台藝術，由於片中泰勒絲提到這是五張唱片的精華版，難怪歌曲沒有不好聽的，單以三個小時歌曲安排就很專業，不悶也沒冷場，節奏緊湊且歌曲動人，最重要的還是平均兩首歌就轉換的視覺設計，相當有誠意。

幾個超大型的美術編排示有驚豔到的，開場的超大人行背翅膀，太壯觀又漂亮，而高樓辦公室也非常有味道，將電腦特效運用到極致，空中的大蟒蛇，跳進舞台的泳池海浪，沉浸式的視覺設計，森林大樹，一個女孩子，沒有停止的唱跳，他驚人的體力可以想見事前花多少時間的體能訓練。

很高興在這個時代除了BTS還有泰勒絲。


片　　名：泰勒絲：時代巡迴演唱會
英文片名：Taylor Swift: The Eras Tour
類　　型：演唱會
上映日期：2023-11-03
片　　長：168分鐘
導　　演： Sam Wrench
演　　員：泰勒絲
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：威秀


劇情大綱

電影全程拍攝於巡演2023年8月3日至5日在洛杉磯SoFi體育場舉辦的三場演唱會，同時本片也因為並非電影和電視製片人聯盟成員製作公司所參與的電影，因此得以在2023年好萊塢勞資糾紛罷工期間得以進行製作。在與好萊塢主要電影與串流媒體公司就發行協議方面談判破裂後，泰勒絲與AMC電影院達成了發行本電影的協議，隨後亦與Cinemark電影院達成發行協議。

電影自宣佈以來便獲得了極大的關注度和電影票需求，部分電影公司因電影的突然宣佈而宣佈緊急將其計劃於10月13日上映的電影進行改檔調整，同時電影以預售首日3700萬票房打破了多項美國電影首日預售記錄，並於2023年10月5日預售達到1億美元，成為史上票房最高的演唱會電影。

▲▼泰勒絲：時代巡迴演唱會。（圖／IMDB）

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