國中生被割頸亡　第一線師斷定2犯人結果：可能是下個慘案的開始

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名國三生遭同學持彈簧刀割頸、刺胸，經2天搶救昨晚宣告不治，目前兇嫌被送往少年法庭。對此，曾在偏鄉服務的第一線教師唐宇新也在臉書上坦言，教唆的女學生與動手的男學生，兩人的未來他都可以預言出結果。

唐宇新在臉書27日發文，對於充滿正義感的死者哀悼，「這個孩子有著過人的勇氣！懂得保護自己班上的女同學！不過，他面對的惡，是從不知自己有多兇惡的惡徒！這孩子留下的血與傷，讓我的淚也跟著流下來」，同時他也認為該重新省思一下「校園輔導與管教條例」中的細節，因為問題的根源就是「在給予兇惡學生人權與保障的同時，我們也在加害這些無辜而正義的孩子」。

針對網友留言「我可以預言，那兩位國中生未來還是會繼續犯法」，唐宇新表示，「不用預言了…這個結局會是這樣：1.男方進少觀所，關到18歲，如果沒有表現良好，會無期徒刑。表現良好，會假釋出獄。2.女方教唆罪，但因為未成年，也不會有案件紀錄。所以她可以繼續大方的在事件後繼續開心愉快的度過每一天，然後大方愉快的跟其他的乾哥哥的度過幾年，然後生子。3.女方的孩子可能在女方20出頭歲時又進到校園…這就是惡因惡果」。

唐宇新表示，假設這個男孩在滿18後，在監獄表現良好無犯行，假釋出獄後遇見這個乾妹妹，可能恐怖的故事又會發生，「這可能又是下一個社會慘案的開始…」。