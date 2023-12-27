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月薪4萬「貸款買名車」　妹子主動貼上去！他存270萬嘆：低人一等

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲原PO好友貸款買名車。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

明明薪水不算高，卻要貸款買名車撐場面？一名男網友發文表示，他身邊有朋友雖月收入4萬元，但因為買了名車，所以有不少妹子主動貼過去；而他雖月薪10萬元，但因為開的是國產車，所以在這些人眼中彷彿「低了一等」，他實在不懂為何一堆人沒錢還要貸款買車？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「我就不懂為何一堆年輕人明明身上沒錢，（卻）愛貸款買名車？」像他身邊就有朋友月薪4萬元，且沒房、身上沒現金，但仍要貸款買名車撐場面。

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原PO觀察後發現，這些人買了名車以後，就有不少身材不錯的妹子會主動貼上去。話鋒一轉，他透露自己月收入10萬元，且戶頭有270萬元，然而，就因他開的是國產車，所以在這些人眼中，自己彷彿低了一等，「妹看到我開國產車，也不會來問我做什麼的、薪資之類的」。

▲▼工作,電話,老闆,西裝,上班族。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲原PO薪水10萬元。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看誰笑到最後囉」、「都只是表面風光」、「以後都一堆信用破產的」、「有差嗎？我反而覺得低調很棒，最好別人覺得我過得不好」、「這明顯告訴你，光有裡子沒用，面子還是很重要的」、「那些只看表面的妹，不要也罷」、「越會包裝自己的越有利」。

不過也有網友表示，「同事沒房、沒車，長得高帥也是一堆正妹呀，所以這個問題，很難給你答案」、「有時候不是錢跟不是車的問題」。

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名車貸款買車國產車匿名公社

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