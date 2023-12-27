台積電高雄建廠有新進展　陳其邁：月中已發二廠雜項執照

▲台積電高雄廠設廠進度備受關注。（圖／記者高兆麟攝）

記者賴文萱／高雄報導

近來網路上流傳山友爬半屏山時，拍下台積高雄的廠房鋼構、外觀照片掀起熱議，引來網友質疑是「AI合成圖」。對此，高雄市長陳其邁曝最新進度，他表示，台積電高雄第一個廠順利動工興建，第二個廠的雜項執照也已經發給台積電，感謝台積電看好高雄、投資高雄，作為全球先進製程最重要的一個據點。

針對網友質疑台積電高雄建廠進度，陳其邁今天表示，第一個廠現在順利動工進行興建，第二個廠雜項執照已經發給台積電，在整個建廠的期程，市府也配合台積電全球布局。

陳其邁說，台積電目前在整個尖端晶片，尤其像更多的生成式AI，或人工智慧的運用，這些對於先進製程的晶片需求也擴大，所以市府和台積電合作，解決包括水電、土地，當然更重要的也是要有更多周遭生活機能的滿足，來讓台積電的設廠工作能夠順利。

▲陳其邁說明台積電高雄廠進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，他之前也常講說，機會是留給準備好的人，所以就努力的做。他提到，台積電在包括美國、德國、日本的建廠都有不同的期程，當然先進製程留在高雄，在2奈米廠這部分是歡迎，而且也感謝台積電能夠看好高雄、投資高雄，作為全球先進製程最重要的一個據點。

市府經發局回應，台積電先進製程高雄廠建廠工程，第一座廠房（P1）建廠進度按期程進行中，第二座廠房（P2）雜項執照更已在12月中核發給台積電，其他行政程序同步申請進行中。

經發局表示，高雄擁有充足的用水、用電以及完整的土地，不僅有再生水廠的興建、推動綠電滿足再生能源需求，市府以及相關的單位也全力協助園區開發，包含都市計畫檢討、交通改善規劃、公衛醫療資源盤點與人才培育合作等。

市府尊重台積電的規劃，並持續保持緊密溝通與合作模式，以加速落實台積電先進製程落腳高雄的目標。