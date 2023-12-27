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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲說「我在台北公園挖了72個戰備井...台北市97.5%的水來自長興淨水場」？

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

水資源與國家安全是公眾極度關注的重要議題之一，總統候選人對於水源供應、國家安全和災害應變的言論可能具有深遠影響。查核候選人言論的公共性，是為了保障民眾權益，確保他們所接收到的資訊是準確且可靠的。

柯文哲說「我在台北公園挖了72個戰備井...（是因為）台北市97.5%的水來自長興淨水場」？（圖／台灣事實查核中心）

查證摘要

針對柯文哲提到「我在台北公園挖了72個戰備井...（是因為）台北市97.5%的水來自長興淨水場」，查證如下：

台北市97.5%的自來水來自新店溪，新店溪水源則分送直潭、長興、雙溪3個淨水場。

根據台北市自來水事業處2022年統計年報，2022年台北淨水場配水量為8億7,785 萬立方公尺，各淨水場配水量，最高為直潭淨水場6億8,188 萬立方公尺(占77.68％)，長興淨水場只有1億222 萬立方公尺(占11.64％)。

查證結果：與所查資料不符

台北市97.5%的水來自新店溪，新店溪水源則分送給直潭、長興、雙溪淨水場，其中直潭淨水廠配水量遠高於長興淨水場，並非柯文哲所稱97.5%的水來自長興淨水場。

柯文哲的話來自哪裡？

民眾黨總統參選人柯文哲12月8日在台北市榮星花園舉辦民眾開講造勢晚會，他在晚會上表示，「我當市長的時候，台北我在我們公園裡面挖了72個戰備井...台北市97.5%的水，來自於翡翠水庫下來的長興淨水場，那只要巡弋飛彈一打下去，我們97.5%的水就斷掉了」。

這已經不是柯文哲第一次有此發言，柯文哲4月在哈佛大學演講時也表示，「台北市97.5%的水是來自同一個淨水場，所以只要一個巡弋飛彈打下去，我們台北市大概 97.5%的，就沒有辦法供水。為了這個問題，你知道哦，我們在台北市的公園裡面哦，整個分佈在不同的地方挖了72 個戰備井，然後還要每個月去給它柴油機跑一遍，確定說這些井是可以用。戰爭是要準備的，你只要喊抗中保台，沒有做準備，是不行的」。

他在5月15日上《新聞面對面》時，批評民進黨什麼都還沒準備，並表示「像我們台北市，那什麼平戰轉換辦公室，挖戰備井，台灣哪個城市有做準備的」。

資料出處：12月8日《中天新聞》報導，4月演講影片與逐字稿，5月15日《新聞面對面》

查核過程

查核點、 台北市是否97.5%的水來自長興淨水場？

若根據北市府公開資料中的「常見問答」，台北市約97.5%來自新店溪水源（包括南勢溪及北勢溪之翡翠水庫）；而根據台北市自來水事業處111年統計年報，新店溪水源會流向直潭、長興、公館3個淨水場。

2022年統計年報載明，2022年台北淨水場配水量為8億7,785 萬立方公尺，各淨水場配水量，最高為直潭淨水場6億8,188 萬立方公尺(占77.68％)，長興淨水場只有1億222 萬立方公尺(占11.64％)。

也就是說，柯文哲所稱的「台北市97.5%供水」，應是指新店溪對台北市的供水，而非單指長興淨水場。比較新店溪下游各淨水場，直潭淨水場配水量也明顯大於長興淨水場，並非柯文哲所稱97.5％供水來自長興淨水場。

柯文哲是因預防戰爭挖了72個戰備井？

（一）台北市確實在2017至2018年共建設72口防災地下水井，主因是在2016年2月，高雄美濃發生規模6.4地震、重創台南，當時柯文哲表示將提出「台北市都更戰略方案」。之後台北市提出「災害應變量能提升計畫」，其中包括精進北市災防應變、挖戰備井等6大面向。

台北市前副市長林欽榮在2016年曾受訪表示，應整備「維生水系統」，災害發生時，人不吃東西還可活7天，但不喝水2天就死了，所以戰備井扮演非常重要的角色。

根據上述討論，柯文哲任內確實蓋了72個戰備井，但當初建設主要原因是當天然災害發生時，可以供應台北市維生水緊急供水。

（二）經濟部曾回應戰備井議題，經濟部表示，為了極端情況下的用水穩定，地方政府長期與中央合作，有計劃地增加戰備井，水利署則透過前瞻經費，將過去戰備水井與自來水系統連接，並增加新水井，目前全國共有1507口戰備水井。

爬梳水利署進行的水井工程，主要是為了抗旱而準備。根據《防災及備援水井建設計畫》，未來枯旱頻率增加、缺水衝擊擴大，一旦發生枯旱，就可能限水、犧牲農業。為解決此問題，水利署在2016年開始檢討，匯集產官學意見後，決定將地下水防災備援井納入未來重要措施，穩定台灣水源供給。

此計畫的內容，包括重新盤點既有抗旱水井1250口、既有水井的維護和增加新井。中央政府認為，此計畫可減少移用農業用水及避免或延緩進入第三階段限水；計畫在2021年執行完畢，增加全台25.06萬立方公尺/日的備援水量。

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