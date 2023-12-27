國小主任性騷女老師　教育局竟檢討被害人威脅開罰

▲涉及性騷的積穗國小前總務主任陳振豪（右）曾獲教育局長（左）表揚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了秀山國小，同樣位於中和的積穗國小也爆發爭議，本刊今年4月報導，該校總務主任陳振豪用三字經、性器官等字眼，辱罵外包的課輔班女老師，受害老師不堪受辱，報警提告，但事隔多月，校方卻遲未啟動性平程序，直到本刊報導後，新北市教育局才表示要依法行政，引發議員戴瑋姍砲轟官官相護！

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▲積穗國小（圖）爆發性騷事件，校方及教育局被議員痛批官官相護。

據課輔班老師透露，新聞發酵後，陳姓主任不但不知反省，竟對其他同仁嗆聲，稱風頭過後，就要「改當教務主任」，還嗆要「弄死大家」，態度令人不敢恭維。另外，還有課輔班同仁表示，校長私下試圖向機構要所有課輔人員的個資，目的是為了繼續包庇陳男，讓受害者更不知所措。亦有積穗國小老師指控，陳男不僅長期對課輔人員態度不佳，導致人員流動頻繁；他還仗著跟校長關係好，經常對同事飆髒話，根本是仗勢欺人！

更離譜的是，近日被害課輔班女老師所屬的課輔協會，還接獲教育局公文，內容洋洋灑灑列出五大點，指責協會知悉性騷事件後，未立即有效糾正、採取補救措施，依法最重可處50萬元罰鍰，並公布機構名稱及負責人姓名。

▲新北市教育局被控發公文甩鍋，把責任推給被害人所屬的課輔協會。

對此，協會負責人C先生無法接受，他告訴本刊，案發第一時間，被害女老師及主管就向校方通報，但校方不但未依性平程序啟動調查，還讓出包的陳振豪繼續留任，直到本刊報導後才將陳調離職務，校方事後沒檢討就算了，如今連教育局都甩鍋，反控是受害協會的問題，C先生痛批：「主管機關有疏失卻不思檢討，反而檢討被害人，形同報復，我們不能接受！」

▲積穗國小前總務主任陳振豪被控辱罵、性騷課輔班女老師，行徑惡劣。

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