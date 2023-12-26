　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

富商陳萬添（左）曾任全國警友總會副理事長，也一度被外界視為是藍營金主，政商關係良好。（翻攝微博新華網）

▲富商陳萬添（左）曾任全國警友總會副理事長，也一度被外界視為是藍營金主，政商關係良好。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「後來我氣到去自首，最後被判拘役50天，身為主謀的陳萬添只被判刑3個月，還能易科罰金，花9萬元就全身而退，這還有天理嗎？從中福、台光到浩騰、南璋，陳涉嫌掏空上市公司劣跡班班可考，但檢調單位不是不辦，就是輕輕放下，真的太離譜！」李福禕說，當初是自己助紂為虐、罪有應得，現在則是要讓陳為自己的行為付出代價。

陳萬添之子（藍衣者）因曾向遊民潑灑穢物被稱為潑糞少年，後與母親出面下跪道歉、平息風波。（東森新聞提供）

▲陳萬添之子（藍衣者）因曾向遊民潑灑穢物被稱為潑糞少年，後與母親出面下跪道歉、平息風波。

本刊調查，陳萬添為「柏泰園企業」創辦人，曾任中華民國警察之友總會副理事長，一度被視為國民黨的重要金主，政商、檢警關係良好，2012年因兒子與友人拿穢物潑灑街友、自拍上傳，鬧出風波，才以「潑糞少年」之父的身分登上媒體版面，後來再被報導，幾乎都是因涉嫌掏空公司，此外，太陽花女王劉喬安也曾指控被陳逼債，才會下海賣淫，爭議不斷。

太陽花女王劉喬安（圖）曾自爆因被陳萬添找人逼債，才下海賣淫。（翻攝劉依函臉書）

▲太陽花女王劉喬安（圖）曾自爆因被陳萬添找人逼債，才下海賣淫。

李福禕的律師洪士淵指出，台光股票雖已撤銷公開發行，但還是受到《證券交易法》規範，以台灣花鰻這個案件來說，陳萬添等人透過假交易詐欺的對象是法院與債權人，還讓台光莫名其妙負債數億元，損害股東及債權人利益，新竹地方法院判決書上寫得很清楚，這種不合營業常規、故意導致公司受到損害的行為，屬於3年以上有期徒刑的重罪。

「但檢察官卻以未實際造成損失為由帶過，僅以《商業會計法》、詐欺未遂等5年以下有期徒刑的輕罪起訴陳萬添等3人，今天是法院認真查案，才保住債權人及股東的權益，要是沒查到，陳等人就能順利把錢洗走！」洪士淵說，他們已向檢方聲請併案偵辦，並且函請法院注意，希望司法別再輕縱陳，以替債權人及股民討回公道。

更多鏡週刊報導
【富商操盤假交易】下市老燈廠讓3萬人股票變廢紙　富商陳萬添再陷掏空爭議
【富商操盤假交易1】富商認罪假交易求輕判　台光大股東抖引狼入室內幕

 
ET快訊
太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的
資深女星嫁「小10歲陸籍教授尪」返台　83kg狂瘦變直播主
中國知名媒體人「重症肺炎」過世　年僅36歲
曾寶儀是「隱藏億萬富婆」！豪宅只看5分鐘就下手　香港炒房賺億
今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐
快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保
快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦
快訊／上班注意！　國1一早「3車追撞」大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富商假交易掏空！　3萬人股票變廢紙

尪偷吃女同學「約摩鐵開戰12小時」　正宮怒休夫再討百萬

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

快訊／上班注意！　國1一早「3車追撞」大回堵

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

三顧副董涉盜賣機密技轉中國　「生技美魔女」力擋遭報復

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦

國1林口下坡段連環車禍　長榮貨櫃車「一路按喇叭」連撞8車

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

不忍麻吉獨自酒駕被抓 他自爆「我通緝」相挺

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

富商假交易掏空！　3萬人股票變廢紙

尪偷吃女同學「約摩鐵開戰12小時」　正宮怒休夫再討百萬

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

快訊／上班注意！　國1一早「3車追撞」大回堵

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

三顧副董涉盜賣機密技轉中國　「生技美魔女」力擋遭報復

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦

國1林口下坡段連環車禍　長榮貨櫃車「一路按喇叭」連撞8車

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

富商假交易掏空！　3萬人股票變廢紙

川普支持者威脅「吊死」科羅拉多州法官　FBI展開全網調查

尪偷吃女同學「約摩鐵開戰12小時」　正宮怒休夫再討百萬

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃　6萬人尖叫

「妳的鞋帶掉了！」　醫目睹溫暖一幕：我想到時，她已經做到

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

3明星買房給家人！丫頭讓媽「方便騎腳踏車上班」砸1600萬購電梯大樓

任潔玲結婚了！攜「小10歲陸籍教授尪」返台發展　83kg狂瘦變直播主

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

曾寶儀是「隱藏億萬富婆」！豪宅只看5分鐘就下手　香港炒房賺億元

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

快訊／上班注意！　國1一早「3車追撞」大回堵

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」

三顧副董被控盜賣機密　「生技美魔女」力擋遭報復

即／新北民宅起火　警消馳騁救援

告白不成狠奪命　13刀砍死直銷業務員

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

沈玉琳認了曾對Melody動心！

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

小鮮肉朱天宇「為台灣爭光」

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

即／氣象署深夜低溫特報　13縣市恐跌破10度

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

更多

最夯影音

更多
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面