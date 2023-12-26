太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

▲富商陳萬添（左）曾任全國警友總會副理事長，也一度被外界視為是藍營金主，政商關係良好。（圖／鏡週刊提供，下同）

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「後來我氣到去自首，最後被判拘役50天，身為主謀的陳萬添只被判刑3個月，還能易科罰金，花9萬元就全身而退，這還有天理嗎？從中福、台光到浩騰、南璋，陳涉嫌掏空上市公司劣跡班班可考，但檢調單位不是不辦，就是輕輕放下，真的太離譜！」李福禕說，當初是自己助紂為虐、罪有應得，現在則是要讓陳為自己的行為付出代價。

▲陳萬添之子（藍衣者）因曾向遊民潑灑穢物被稱為潑糞少年，後與母親出面下跪道歉、平息風波。

本刊調查，陳萬添為「柏泰園企業」創辦人，曾任中華民國警察之友總會副理事長，一度被視為國民黨的重要金主，政商、檢警關係良好，2012年因兒子與友人拿穢物潑灑街友、自拍上傳，鬧出風波，才以「潑糞少年」之父的身分登上媒體版面，後來再被報導，幾乎都是因涉嫌掏空公司，此外，太陽花女王劉喬安也曾指控被陳逼債，才會下海賣淫，爭議不斷。

▲太陽花女王劉喬安（圖）曾自爆因被陳萬添找人逼債，才下海賣淫。

李福禕的律師洪士淵指出，台光股票雖已撤銷公開發行，但還是受到《證券交易法》規範，以台灣花鰻這個案件來說，陳萬添等人透過假交易詐欺的對象是法院與債權人，還讓台光莫名其妙負債數億元，損害股東及債權人利益，新竹地方法院判決書上寫得很清楚，這種不合營業常規、故意導致公司受到損害的行為，屬於3年以上有期徒刑的重罪。

「但檢察官卻以未實際造成損失為由帶過，僅以《商業會計法》、詐欺未遂等5年以下有期徒刑的輕罪起訴陳萬添等3人，今天是法院認真查案，才保住債權人及股東的權益，要是沒查到，陳等人就能順利把錢洗走！」洪士淵說，他們已向檢方聲請併案偵辦，並且函請法院注意，希望司法別再輕縱陳，以替債權人及股民討回公道。

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