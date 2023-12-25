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大陸 大陸焦點 特派現場

史上最慘老公近況曝！「生3女兒」都不是親生：和她不共戴天之仇

▲▼結婚16年3娃非親生。（圖／翻攝自海報新聞）

▲陳世賢和3個孩子。（圖／翻攝自海報新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

長期在外工作的大陸人夫陳世賢2022年3月，發現妻子和另一男子同住一家賓館。之後，他對3個孩子進行DNA鑑定，結果發現都不是他親生。當年7月，因不甘心十多年來的付出白費，他找到當地電視台，講述了自己的遭遇。新聞一經播出，引發網友同情。他與妻子及「第三者」之間的民事糾紛案件將於12月28日在江西省德興市人民法院開庭審理。

12月20日，「結婚16年3娃不是親生」事件當事人陳世賢（化名）收到了法院開庭的傳票。23日，他在社交帳號發布影片稱，他狀告妻子及「第三者」的民事糾紛案件將在12月28日開庭審理。

影片中，陳世賢稱雖然是他狀告對方，但案件也是對他自己的審判，「因為自己給父母丟臉了。」他說，以前的自己哪怕再苦再累，為了孩子和家庭，努力賺錢都是他最開心的事情，但現在曾經美好的回憶都成了一場大夢。

陳世賢還稱，庭審結束後，將會有「重大案情」公布，但並未解釋是何「案情」。

▲▼結婚16年3娃非親生。（圖／翻攝自海報新聞）

▲他於2007年結婚。（圖／翻攝自海報新聞）

24日上午，陳世賢表示，今年8月份，他已經委託北京的律師代理其案件，包括他跟妻子及「第三者」之間的民事訴訟。他表示，自己會到庭參加庭審，目前依然不知道3個孩子的親生父親是誰。

陳世賢表示，自己父親已經80高齡，母親也已74歲。去年5月，陳世賢得知孩子不是親生後與妻子發生矛盾。妻子扔爆竹進屋嚇到兩位老人後，陳世賢父親出現應激性障礙，目前仍未恢復。

陳世賢說，自去年跟妻子及其家人攤牌後，孩子就送到了妻子父母家，自此以後他就沒見過3個孩子，「他們的親生父親到底是誰，現在都不清楚。」

陳世賢承認，這件事情一直放在他心裡，沒辦法跨過這道坎，「我心有不甘。」所以陳世賢想用法律手段維護自己的權益。他也希望孩子的親生父親能夠站出來，承擔應該承擔的責任。

對於他在影片中所說的「重大案情」，陳世賢透露，該內容在庭審前暫無法公開。陳世賢稱，在該案件塵埃落定後，會嘗試走出來，開始新的生活。

此前，陳世賢接受陸媒採訪談到對前妻的感受，「恨，肯定恨，換做是誰都一樣，欺騙了16年，整整16年，浪費了一個男人在這個世界上幾乎是最好的青春年華」、「恨不得碎屍萬段，我和她之間就是不共戴天之仇，我永遠都不可能饒恕她」。

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