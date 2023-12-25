台灣首次公益匹克球團體賽事　高雄熱烈開打

▲台灣首次公益匹克球團體賽，24日高雄開打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

由DNJ國際公司主辦、高雄市匹克球競技協會協辦的「2023我是匹克小選手-聖誕節趣味競賽暨匹克球公益團體賽」於24日在高雄市輔仁路匹克球專用球場舉行，為台灣首次將聖誕、特需生家庭活動及匹克球團體競賽三合一的公益活動，邀集了高雄地區50名特需生之共融家庭成員以及35位匹克球選手參加，高雄市議員陳美雅及贊助單位旺來興食品有限公司執行長吳慧珍偕同出席為熱心公益的選手們加油打氣。

這次活動發起人為現就讀高師大特教所、長期發展特需生運動教案的顏佑玲，從去年8月起與DNJ Pickleball特約教練 楊浤進合作開發教案，邀集熱愛運動的特需生及共融家庭於每週日早上假輔仁路匹克球場進行課程，一年多來不僅讓小孩子的身心協調性有顯著的進步，共融家庭的成員們也投入匹克球的領域，達到全家一起運動的親子同樂目的。

時值聖誕因而舉辦趣味競賽，DNJ國際公司團隊參與並投入活動企劃，並廣邀企業、球員及粉絲們加入贊助行列，共同成就這場公益賽事。

而這次參與球賽的球員多半來自高雄市匹克球競技協會，也有大灣國中匹克球社團指導老師及學生共襄盛舉，每隊皆有不同年齡層及級別的男女球員，從循環賽中選出前三名，第一名成員每個人每人捐200元、第二名成員捐150、第三名成員捐100，成績越好捐越多。規劃賽制的楊浤進教練表示「選手的每一分每一球都能變現成為公益捐款，比賽打起來刺激又有意義。」而本次賽事所有捐款盈餘將都全數作為特需生假日匹克球班的教育及教材基金使用。

身為高雄市匹克球界幕後推手的市議員陳美雅指出，未來如果能順利前進國會，他將持續做所有匹克球友的靠山，為匹克球爭取更多資源及場地。DNJ公司執行長陳昭瑋在賽中跟大家報告，未來在發展匹克球將著重於選手培訓、運動觀光、公益回饋及國際賽事四大領域，期盼更多企業團體一起挹注資源協助這項新興運動在台灣開枝散葉、穩定茁壯。