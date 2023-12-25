　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣首次公益匹克球團體賽事　高雄熱烈開打

▲台灣首次公益匹克球團體賽，24日高雄開打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣首次公益匹克球團體賽，24日高雄開打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

由DNJ國際公司主辦、高雄市匹克球競技協會協辦的「2023我是匹克小選手-聖誕節趣味競賽暨匹克球公益團體賽」於24日在高雄市輔仁路匹克球專用球場舉行，為台灣首次將聖誕、特需生家庭活動及匹克球團體競賽三合一的公益活動，邀集了高雄地區50名特需生之共融家庭成員以及35位匹克球選手參加，高雄市議員陳美雅及贊助單位旺來興食品有限公司執行長吳慧珍偕同出席為熱心公益的選手們加油打氣。

▲台灣首次公益匹克球團體賽，24日高雄開打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣首次公益匹克球團體賽，24日高雄開打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次活動發起人為現就讀高師大特教所、長期發展特需生運動教案的顏佑玲，從去年8月起與DNJ Pickleball特約教練 楊浤進合作開發教案，邀集熱愛運動的特需生及共融家庭於每週日早上假輔仁路匹克球場進行課程，一年多來不僅讓小孩子的身心協調性有顯著的進步，共融家庭的成員們也投入匹克球的領域，達到全家一起運動的親子同樂目的。

時值聖誕因而舉辦趣味競賽，DNJ國際公司團隊參與並投入活動企劃，並廣邀企業、球員及粉絲們加入贊助行列，共同成就這場公益賽事。

而這次參與球賽的球員多半來自高雄市匹克球競技協會，也有大灣國中匹克球社團指導老師及學生共襄盛舉，每隊皆有不同年齡層及級別的男女球員，從循環賽中選出前三名，第一名成員每個人每人捐200元、第二名成員捐150、第三名成員捐100，成績越好捐越多。規劃賽制的楊浤進教練表示「選手的每一分每一球都能變現成為公益捐款，比賽打起來刺激又有意義。」而本次賽事所有捐款盈餘將都全數作為特需生假日匹克球班的教育及教材基金使用。

身為高雄市匹克球界幕後推手的市議員陳美雅指出，未來如果能順利前進國會，他將持續做所有匹克球友的靠山，為匹克球爭取更多資源及場地。DNJ公司執行長陳昭瑋在賽中跟大家報告，未來在發展匹克球將著重於選手培訓、運動觀光、公益回饋及國際賽事四大領域，期盼更多企業團體一起挹注資源協助這項新興運動在台灣開枝散葉、穩定茁壯。

ET快訊
聖誕老公公在這！「21：15通過台灣」畫面曝光
誠品信義10點半燈滅數千人見證　齊喊「誠品信義晚安」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽　成績揭曉

桃捷尋人「第1.5億名乘客」是你嗎？搭車地點特徵曝光　快來領獎

輕檔車俱樂部嘉義市全國大會師　排氣、音量檢驗超環保

立委候選人化身聖誕老人圓夢　張秀華攜手獅子會贈禮弱勢童

台灣首次公益匹克球團體賽事　高雄熱烈開打

全台環島拼字基隆站　賴清德：「四大指南針」航向全世界

賴清德全台環島拼字基隆站　唱土地的歌力挺鄭文婷進國會

南投縣催打秋冬3疫苗　肺炎鏈球菌三階明開打、新冠12／31前送口罩

嘉義市國際管樂節　日台團隊聯演魅力十足

慈濟基金會歲末祝福！集結攤商辦蔬食嘉年華　號召全民綠色生活

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

因調皮罰站遭媽嚴厲質問　父女倆互推責任不認錯XD

歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽　成績揭曉

桃捷尋人「第1.5億名乘客」是你嗎？搭車地點特徵曝光　快來領獎

輕檔車俱樂部嘉義市全國大會師　排氣、音量檢驗超環保

立委候選人化身聖誕老人圓夢　張秀華攜手獅子會贈禮弱勢童

台灣首次公益匹克球團體賽事　高雄熱烈開打

全台環島拼字基隆站　賴清德：「四大指南針」航向全世界

賴清德全台環島拼字基隆站　唱土地的歌力挺鄭文婷進國會

南投縣催打秋冬3疫苗　肺炎鏈球菌三階明開打、新冠12／31前送口罩

嘉義市國際管樂節　日台團隊聯演魅力十足

慈濟基金會歲末祝福！集結攤商辦蔬食嘉年華　號召全民綠色生活

歡慶耶誕「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽　成績揭曉

桃捷尋人「第1.5億名乘客」是你嗎？搭車地點特徵曝光　快來領獎

輕檔車俱樂部嘉義市全國大會師　排氣、音量檢驗超環保

立委候選人化身聖誕老人圓夢　張秀華攜手獅子會贈禮弱勢童

《小紅書》超準心測！從「吃菜順序」秒測你的擇偶觀

侯友宜「凱旋苑」遭指租金貴　媒體人狠酸：神鬼都是民進黨

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚！　結束11年婚「建立新的夥伴關係」

3兄弟爆互相殘殺「2人打死1人」！拖到菜園埋屍　調查結果逆轉

李孝利隔11年回歸廣告界代言費驚人！　半年就賺進「經紀公司20年收入」

台灣首次公益匹克球團體賽事　高雄熱烈開打

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

地方熱門新聞

賴清德：「四大指南針」航向全世界

何博文偕妻前進三芝　力拚新北第1席

南投縣催打肺炎鏈球菌、新冠、流感等秋冬3疫苗

全台環島拼字基隆站　賴清德力挺鄭文婷進國會

台灣首次公益匹克球團體賽　高雄熱烈開打

賴清德萬里老家內部曝　「台灣槍王」憶參訪過程

嘉義市國際管樂節　日台團隊聯演魅力十足

莊競程下戰帖邀公開辯論　黃健豪：早就同意

丁學忠台西後援會成立　父現身力挺

競選新看版遭檢舉廣告不實姚正玉說嘟嘟好而已

海虎潛艦3官兵失蹤！找到救生衣救難浮標也被尋獲

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

馬光醫療網首家彰化分院揭幕　許名鈞院長實現夢想

張善政南投輔選　批民進黨讓台灣變成棋子

更多熱門

相關新聞

即／高雄立委激戰第六選區！號次出爐

即／高雄立委激戰第六選區！號次出爐

2024總統暨立委大選進入最後倒數階段，高雄市第六選區立委「三腳督」激戰也持續開打，今（20）日候選人抽籤號次正式出爐，民進黨立委候選人黃捷抽到2號、國民黨立委候選人陳美雅抽到3號，喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏則抽到1號。

擋泥板的對決！陳美雅收粉絲自製版

擋泥板的對決！陳美雅收粉絲自製版

高雄「郭董」投資破11億　對手陳美雅自封小資女

高雄「郭董」投資破11億　對手陳美雅自封小資女

盧秀燕輔選讚陳美雅：當立委不會當啞巴

盧秀燕輔選讚陳美雅：當立委不會當啞巴

參選人財報曝光！高雄「郭董」投資破11億　台中「車王」擁多輛豪車

參選人財報曝光！高雄「郭董」投資破11億　台中「車王」擁多輛豪車

關鍵字：

高雄市匹克球競技協會匹克小選手陳美雅市議員

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

48歲男長期鼻塞！竟是鼻咽癌四期

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

大谷感激讓17號　送保時捷當謝禮

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

冰封奇景！玉山主峰前風口鐵棚區如「冰凍隧道」

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面