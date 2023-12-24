4好友同遊大阪「旅伴4行為」超雷！一票爆共鳴：不討論又愛嫌

▲遇到雷旅伴讓人很崩潰。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

跟好友一起出國遊玩，最怕遇到雷隊友，就有網友表示，旅行時最討厭的4種超雷行為，第一種是不討論行程，又有一堆意見，第二種是不懂得尊重別人，第三種是想買東西卻不願排隊，第四種是「沒有邊界感」，貼文一出，網友狂點頭認同，「自己一個人旅遊自在多了」。

原PO在PTT發文「大家最受不了朋友出國的行為是？」最近和好友們一起去大阪旅遊，其中一名夥伴超雷，旅行前不參與討論，行程都排好了，當天才突然說想去哪裡，也不查地圖，「連手機網卡都不會換，直接把手機跟網卡丟給我」。

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此外，旅伴還不懂得尊重人，沒有詢問大家的意見，就直接走進想吃的餐廳，一起去逛環球影城時，大家在排爆米花桶，但夥伴不想排隊，等到大家買完後又問東問西，「閉園的時候，一直狂問另個朋友要不要二手轉賣，朋友拒絕了，還是一直問欸，不死心欸」。

最後一點是，「沒有邊界感」，一群人回到飯店，浴室明顯有人在使用，夥伴一回到飯店就問「OOO（朋友名）你在用浴室嗎？」很明顯就是在催人快點洗。旅行的最後，夥伴問他明年要不要一起去韓國，他搖頭拒絕了，心想「是不想跟你去韓國」。

▲不少人都認為獨旅最自在。（圖／記者施怡妏攝）

貼文一出，網友認為第一種行為最討厭，「行程中一直出意見改規劃好的行程，然後行前問她有啥想法，她都說你規劃就好」、「事前裝死不回，到當地開始耍白爛」、「事前沒意見，旅途中不停無理取鬧擺臭臉，還會突然開始哭」、「伸手牌最討人厭，要省錢又不做功課，老愛揩油，這種人只適合跟團」、「不給意見又對行程雞雞掰掰的」。

另外也有人提到，「旅行最不喜歡說變就變，出爾反爾」、「說自己很能走的安啦，結果走30分開始臭臉」、「當奧客，困擾當地人」、「一直要你幫她拍網美照又一直嫌醜」、「吃什麼或去哪，都會補一句說『這也沒什麼』」。