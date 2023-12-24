每年「返府稟報」 ！太平洋大使媽祖抵花蓮　徐榛蔚迎駕祈福

▲太平洋大使媽祖抵花蓮，縣長徐榛蔚與信眾迎駕為花蓮祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉聖南宮23日舉行太平洋媽祖文化季返府稟報與恭迎大使媽祖遶境活動，由花蓮縣長徐榛蔚率各局處首長與聖南宮主委吳建志親自恭迎回鑾，與信徒共同繞境祈福，祈求天上聖母庇佑花蓮縣運昌隆、闔境平安，風調雨順、物阜民豐、百業興旺、五穀豐登。

縣長徐榛蔚、聖南宮主委吳建志與眾多信徒接駕於吉安路口接駕兩尊媽祖，徐榛蔚表示，2019年路跑媽祖首次抵達花蓮，隨後在2020年，文館三媽駐駕花蓮聖南宮整整三年，陪伴大家度過艱難的疫情時期。感謝吳主委和聖南宮不辭路程辛勞，將太平洋大使媽祖和吉安媽千里迢迢安全送回。也由衷感謝台南正統鹿耳門聖母廟，期許每年都有媽祖駐守東台灣，凝聚花蓮的信仰與向心力。

台南正統鹿耳門聖母廟長久歷史來，蘊含著眾多令人津津樂道的神蹟與典故，近年來，文館三媽（又稱路跑媽祖）的名聲更是廣為人知，在因緣際會下，文館三媽駐駕於太平洋一方，在花蓮聖南宮達三年之久。

隨著疫情的結束和工商復甦，媽祖指示需返回台南（府城）正統鹿耳門聖母廟，並命名為「返府稟報」再正式派任駐太平洋之「大使媽祖」，自癸卯年（2023年）開始，每年將遴選派任「大使媽祖」，以及年底由太平洋一方「返府稟報」將成為每年東西兩岸最令人期待的宗教盛事，象徵著信仰與文化的持續交流，以及對傳統價值的深刻尊重與傳承。

