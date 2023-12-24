挑戰普丁！俄反戰女記者參選總統遭拒絕　選委會：妳還年輕

▲俄羅斯前電視台女記者鄧佐娃呼籲和平，主張結束烏克蘭戰爭、釋放政治犯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯前電視台女記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）挑戰現任總統普丁，在近日提交文件登記參選2024年大選。只不過俄羅斯中央選舉委員會23日拒絕她提交的參選申請，理由為文件有誤，鄧佐娃得知消息後稱這不民主，將針對這項決定向聯邦最高法院提出上訴。

綜合路透、法廣報導，俄羅斯中央選舉委員會成員一致投票拒絕鄧佐娃申請參選，因為她的參選申請文件存在大量錯誤。與鄧佐娃競選團隊關係密切的社群平台Telegram帳號宣稱，選委會在她所提交的文件中發現100處錯誤，包括姓名拼寫錯誤。

除此之外，選委會主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）還在會議上對鄧佐娃說，「妳是一名年輕女性，妳（未來）仍擁有一切，任何減分都可以變成加分。」

這狀況讓鄧佐娃無法接受，她透過Telegram發文表示，將向聯邦最高法院提出上訴，「這項政治決定剝奪我們表達不同於官方言論觀點的機會。」現年40歲的鄧佐娃呼籲和平，主張結束烏克蘭戰爭、釋放政治犯。

俄羅斯總統大選將在2024年3月17日舉行，投票則在3月15日至17日進行，為期3天；俄羅斯總統由直接選舉產生，每屆任期為6年。潘菲洛瓦表示，俄羅斯總統候選人提名人數已達到29人。

俄羅斯現任總統普丁已向中選會提交總統候選人登記文件，接下來要收集至少30萬名俄羅斯人的簽名，並於12月27日至1月31日期間把簽名提交給中選會，中選會在確認之後，將在10天內針對是否進行候選人登記做出決定。不過克里姆林宮已表示，普丁民調支持度約80%，將在明年大選中勝出。

▼普丁勝選幾乎是百分百確定的事，無論是俄烏戰爭或是瓦格納叛亂都沒有影響到他的高支持率。（圖／路透）