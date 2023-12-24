超商爽吃「2款現烤新品」！蛋塔咬下爆餡　千層吐司＋起司醬太銷魂

▲全台70間7-11哈燒專櫃推出2款現烤新品。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

天冷就是要吃現烤熱呼呼的美味！超商開賣「2款現烤新品」，一定要搶吃「原味葡式蛋塔」，一口咬下會先嚐到塔皮的香酥口感，接著是軟嫩的濃郁蛋香內餡，每一口都充滿幸福感，另一款也是超欠吃的「手撕千層吐司（起司）」，口感超有層次，趕快衝超商開吃。

7-11全台70間門市限定「哈燒專櫃」，提供多種現烤商品選擇自由搭配，最快40秒就出爐，而天氣變冷，7-11哈燒專櫃也推出2款現烤新品，首推「21原味葡式蛋塔」（每顆40元），經典葡式蛋塔多層次香酥塔皮，搭配軟嫩的濃厚蛋香內餡，一口咬下口齒留香。

▲「21原味葡式蛋塔」（圖中間）可以吃到香酥塔皮搭配濃厚奶香內餡。



▲「振頤軒－手撕千層吐司（起司）」吃得到奶香與起司香。



另一款為「振頤軒－手撕千層吐司(起司)」（售價69元），吐司層層撕開超療癒，加上烤得恰恰的起司醬，每一口都能吃到淡淡奶香，口感超有層次；另外，7-11近日也首度開賣「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」，可享嚐鮮價60元，芋泥以大甲芋頭搭配蜜製蔗糖熬製，再加入Q彈軟糯的芋圓與香濃的牛奶，每一口都能喝到芋頭與香醇奶味，即日起至12月26日於全門市販售，售完為止。

▲「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」加滿芋泥、芋圓以及牛奶。

▲冬季限定鮮採草莓生乳捲每天只賣300條。（圖／亞尼克提供）

冬天當然還要吃草莓！亞尼克「鮮採草莓生乳捲」重磅回歸，嚴選甜度絕佳的香水草莓包在泡芙蛋糕裡頭，搭配北海道奶霜、添加天然香草籽的卡士達大口咬下，通通能吃到香甜草莓香與綿密奶香，肯定要搶吃一波，每日新鮮現做限量300條，售完為止。