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天冷來頓熱食好料　「清水那方」招待百名弱勢暖暖胃

▲▼彰化縣委外經營的「清水那方」露營區，今天招待上百名弱勢家庭用餐。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲彰化縣委外經營的「清水那方」露營區，今天招待上百名弱勢家庭用餐。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

寒流侵襲全台，各地冷颯颯，由彰化縣政府委外經營的「清水那方」露營區在歲末寒冬之際，23日招待上百名獨居長輩和弱勢家庭吃頓熱食好料，讓他們能感受到社會溫情，此外，業者還訂定每月第3週的周六、周日為「那方同樂日」，凡是社頭鄉民都可免費入園，以實際行動回饋地方。

▲▼彰化縣委外經營的「清水那方」露營區，今天招待上百名弱勢家庭用餐。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

位在彰化縣社頭鄉的清水岩露營區，2年前由業者向縣政府取得經營權後，如今已被喻為彰化縣最新的旗艦級觀光景點，業者考量社頭鄉民逐漸高齡化，不少長輩都因子女外出工作成了獨居者，因此特別舉辦「公益暖冬餐會」，除了讓長輩藉此和社會接觸之外，更能品嘗新鮮食材，吃得營養又健康。

「清水那方」營運2年多，吸引全台各地的遊客，遊客除了露營之外，附近也有十八彎古道、長青自行車道、清水岩寺、手套博物館、織襪博物館、天然醬油生產工廠等觀光景點，加上社頭最知名的芭樂，同時也銜接田中馬拉松、二水馬拉松等活動，已讓露營區成為熱門打卡新地標。

▲▼彰化縣委外經營的「清水那方」露營區，今天招待上百名弱勢家庭用餐。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

贊助這次「公益暖冬餐會」者，包括在地企業世國公司、竑林公司、利豹公司、宏唯公司、永順吉商行、萬澄公司、宇航旅行社，以及彰化縣議員黃柏瑜、社頭鄉長蕭浚二、社頭鄉民代表邱湧錩、劉榮宗、埤斗村長蕭詠隆、舊社村長陳瑞良、東興村長蕭武雄、廣福村長謝文程、松竹村長張秀優等人。

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