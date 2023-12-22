全國首創！台中19急診醫師組義消分隊　線上指導現場救護人員

▲台中市消防局今日上午舉行「健康益友遠距平台」成果發表會。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市消防局為提升到院前心肺功能停止患者（OHCA）存活率，近年致力培訓高級救護技術員，今年6月起，由19名急診醫師組成救護義消分隊，透過線上指導現場執行任務的救護人員，使患者在黃金救援時間得到最佳化急救處置。台中市消防局今日上午舉行成果發表會，與相關單位簽署「線上醫療指導」合作備忘錄，正式跨入到院前緊急救護新里程碑，成為全國首創。

台中市消防局指出，今年6月間，台中市消防局成立全台第一支由醫療指導醫師組成之救護義消分隊，成員共計19名，分別來自中國醫藥大學附設醫院、中山醫藥大學附設醫院、台中榮民總醫院、光田綜合醫院、梧棲童綜合醫院、澄清綜合醫院中港院區、亞洲大學附屬醫院及長安醫院，遍及中市各大醫療院所。

成立迄今，已藉由線上醫療指導Line群組執行十二導程心電圖線上諮詢與判讀超過1200例，並藉由手機授權給予急救藥物或執行高級救命術共15例，成果豐碩。

由於醫療指導涉及病患個人隱私，必須在資安受認證且能提供即時有品質的平台進行，因此自今年10月中旬即試辦以「健康益友遠距平台」執行線上醫療指導，深受消防救護人員及醫療指導醫師好評，對平台提供的即時性與品質深感滿意。

中國醫藥學院附設醫院急診部主任陳維恭表示，「健康益友遠距平台」於COVID-19疫情期間與台灣急診醫學會合作，協助衛福部進行僑民防疫、居家隔離、分流派遣、確診判定等遠距諮詢服務，在疫情最嚴峻的Omicron變異株期間，累積13000多線上諮詢經驗，是目前國內建置最完善的遠距醫療諮詢平台。

台中市消防局特於今日上午在該局災害應變中心舉行指導醫師義消分隊成果發表會，並與台灣急診醫學會、台灣緊急救護醫療指導醫師學會及健康益友股份有限公司簽訂「線上醫療指導」合作備忘錄。

台中市消防局長孫福佑表示，中市消防局已有多起經由線上醫療指導成功救治的案例，包括活人電擊、12導程心電圖危急患者心肌梗塞盡早預通知醫院端、缓脈病患使用經皮心律調節器、過敏性休克給予肌肉腎上腺素注射…等，讓危急傷病患在到院前即可接受有如在醫院般等級的醫療照護，也歡迎更多優秀的醫師加入義消團隊，讓台中市線上醫療指導的人力與品質更加充實，市民的健康與安全得到更佳的保障。