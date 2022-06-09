獨攀女桃山遇難爆誰來救援喬不攏　熱心協作「抬屍400m」成關鍵

記者白珈陽／台中報導

新竹劉姓女子3日獨攀Y型聖稜線，原預計昨日由武陵四秀之一的桃山下山，卻被高山協作發現其遺體倒臥在山路間。本案發生地位處新竹、台中交界，兩地消防局該由誰出面處理一度喬不攏，最後消防署指示由台中消防隊出動救援。然而經過查證，原來協作發現遺體的位置在距離桃山三角點0.4公里處，該處當屬新竹縣尖石鄉，但協作擔心遺體遭野獸啃咬、將其搬運至登山屋後，這時遺體位置又變成台中轄區，讓新竹縣消防局第一時間以為發生地非他們所轄，因而拒接此案。

本次事件有民眾質疑，是否台中、新竹兩方消防局在推諉責任？台中市消防局副局長楊元吉表示，相關權責問題一般都是以「發生地」為原則，台中市轄區從北到南甚至東部都有交界，包括苗栗、新竹、宜蘭、花蓮、南投等地，共有5個縣市。

楊元吉說，若山域事件有跨界的疑慮，都會第一時間通報中央內政部消防署做裁判，鄰近的兩個縣市也會做協調，例如手機定位有時會發生數公尺漂移的偏差，且人也會移動，會有座標問題，這時就會請示消防署。本案發生在台中市與新竹縣稜線的地區，便有依規通報至消防署來做主導縣市的確認。

▲搜救人員以徒步方式將遺體揹下山。（圖／記者蔡文淵翻攝）

楊元吉指出，十幾年來類似的事情每年都會發生，而轄區的問題就像是每個機關都會碰到的問題，最後也都由上級機關來做確認，因此並無推諉責任之情事，台中市消防局一接獲指示便整裝出發做山域救援，由雪管處、林務局、台中市消防局及高山協作共15人，將劉女遺體帶下山。

據悉，劉姓女子（59歲）為新竹香山人，日前向雪霸國家公園申請6月3日至8日獨攀武陵四秀，預計8日從桃山山屋下山。高山協作人員於8日發現其遺體倒在登山步道上，位於里程碑0.4公里處（距離桃山三角點0.4公里），經Google地圖定位及雪管處協助查詢地籍資料，確認該處為新竹縣尖石鄉桃石段12地號。

由於協作人員擔心劉女遺體遭野獸啃咬，將其移至桃山山屋內，導致新竹縣消防局以非管轄地而拒接此案。今日台中市消防局會同雪管處、林務局人員、高山協作，將劉女遺體背負下山，劉女家屬已至梨山衛生所將其領回，後續由新竹警方報請檢察官相驗，以釐清死因。

▲高山協作將遺體背負下山，與消防隊搜救人員會合。（圖／台中市消防局提供）