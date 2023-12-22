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就職5周年！　林姿妙：5你5我、健康幸福宜居敬好宜蘭

▲▼就職5周年，宜蘭縣長林姿妙向頭家們報告政績。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼就職5周年，宜蘭縣長林姿妙向頭家們報告政績。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

就職5周年，宜蘭縣長林姿妙22日感謝過去5年來全體鄉親的支持與信任，以及縣府團隊的協力配合，讓縣政在各個領域都穩定發展。而她向來秉持簡單做人、認真做事的態度，希望她的踏實努力，可以使孩童在這土地上快樂成長、青壯年能安心工作、老年人可安享晚年，讓宜蘭成為健康、幸福、宜居的城市。

▲▼就職5周年，宜蘭縣長林姿妙向頭家們報告政績。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣林姿妙就職5周年跟鄉親報告說，在度過疫情百業復甦的過程中，縣府致力推動各項政策，為民眾提供更好的福利與服務。明（2024）年起，縣府將增加育嬰津貼補助，並擴增公共托嬰中心收托數，同時今年也率先落實學校營養午餐3.0，加強分級品管制度，並升級兒童閱讀卡為藝文護照，提升宜蘭囝仔的藝文素養。

在青年方面，縣府以多管道扶植在地青年創業，並且提供青年穩定就業獎勵金及在職勞工取得技術士證照獎勵金，鼓勵青年培養專業技能。對於長者，今年長青食堂及高齡生活大學也升級為2.0，讓高齡者能享受健康有意義的樂齡生活。

此外，縣府在交通方面積極拓展路網，除了三鐵共構打造宜蘭成為東部轉運中心，聯外及對內路網逐步規劃建置完善，在地企業及外來投資將更為蓬勃發展。同時，宜蘭擁有最佳觀光旅遊資源，縣府也持續創造多元有趣的旅遊體驗，優化在地觀光特色，並朝深度旅遊型態邁進。

對於環境保護宜蘭更是不遺餘力，率全國之先打造廢棄物循環處理整體園區，落實資源循環再利用，縣立圖書館也於今（2023）年5月開工，將升級縣內文化學習場域。

另，為守護縣民的身心健康，員山心理衛生中心已於近日揭牌，提供縣民心理諮商服務，歡迎民眾善用資源。縣府各項政策都以傾聽民意為前提，將繼續以民為本向前行，為鄉親拚出好生活。

而在就職5周年的活動中，林姿妙更邀請10位來自不同領域的縣民來賓共同參與，分別在「健康安全」、「全齡運動」、「婦幼照護」、「魅力旅遊」、「永續家園」方面分享他們的心得和感想，敘述縣府在政策上的作為對生活帶來的改變和影響。

林姿妙強調，縣府的有感政策是為了讓宜蘭更美好，而縣民朋友的期許與建議是縣府團隊未來施政的重要參考方向，縣民是我們的家人，縣府會與鄉親站在一起，讓宜蘭越來越好。

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