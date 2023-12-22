機車擦撞！騎士躺路邊自小客旁亡　「白線停車也違規」車主吃官司

▲台南市仁和路147巷、自由路一段路口，21日晚間發生1起機車車禍，孫姓騎士碰撞後人車倒地，機車碰撞到路旁停放的自小客車，孫男送醫不治身亡。（圖／民眾提供，下同）



記者林東良／台南報導

台南市仁和路147巷、自由路一段路口，21日晚間7時許發生車禍意外，兩部機車擦撞後，其中孫姓騎士人車倒地，機車撞到一部停放路旁的自小客車，孫男則躺在車旁，送醫急救後仍宣告不治，騎士雙方均無酒駕，自小客車車主因為違規停車，也被依過失致死罪移送地檢署偵辦。

據了解，該起交通事故發生於21日晚上7時許，43歲王姓男子騎機車，沿東區仁和路巷子，行駛到事故路口直行時，與自由路一段西往東，由21歲孫姓男子騎乘機車發生碰撞，雙方人車倒地，機車撞上停放路旁之自小客車，孫男則躺在自小客車旁。

崇善消防分隊消防人員到場搶救，經以救護車送醫搶救後仍傷重不治，騎車肇事雙方均未酒駕，市警一分局據報派員前往勘查測繪蒐證，並傳喚肇事者王男及現場停放路邊的自小客車車主，調查釐清相關肇事責任中，而該路口雖然是畫白線，但自小客車車主因為違規停車，仍被依過失致死罪送辦。

▲台南市警一分局交通分隊分隊長蔣宏驛指出，汽機車駕駛人行經無號誌路口，應減速慢行，以確保行車安全，另交岔路口十公尺內不得臨時停車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對白線停車為什麼也算違規？第一分局交通分隊分隊長蔣宏驛指出，汽車停放於交岔路口，依交通安全規則第111條第1項第2款規定，交岔路口十公尺內不得臨時停車，避免妨礙車輛進出及用路人安全。