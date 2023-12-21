快訊／國道1號汐止段「廂型車翻覆」一家4口受困　警消急拆車搶救

記者黃彥傑、趙蔡州／新北報導

國道一號北上12公里附近、汐止路段21日晚間8點58分左右發生一輛廂型車翻車事故。警消趕到後，發現車內一家4口受困，由於車門受損變形無法開啟，消防人員立刻使用破壞器材搶救，所幸4人救出後均意識清楚，隨即交由救護車送醫治療，車禍發生原因待釐清。

▲國道一號北上12公里附近21日晚間發生廂型車翻覆事故，造成現場車流回堵。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▼事故一度造成廂型車一家4口受困，消防人員使用器材將4人平安救出。（圖／記者黃彥傑翻攝）